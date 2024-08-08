Территория обеих стран является зоной боевых действий, заявил депутат.

Украина может использовать вооружение, переданное Германией, по своему усмотрению. Это касается и продвижения по территории России.

Об этом в комментарии газете Berliner Morgenpost сказал председатель Комитета по вопросам обороны Бундестага Маркус Фабер. Он не видит проблемы в использовании немецкого оружия для продвижения на российской территории, поскольку РФ также является зоной боевых действий.

"Когда оружие передается Украине, оно становится украинским оружием. Это касается всех материалов, в том числе и Leopard-2. В связи с нападением России на Украину, территория обоих государств является зоной боевых действий. Использование оружия подпадает под действие положений международного права", - пояснил Фабер. Видео дня

Бои в Курской области

Напомним, 6 августа стало известно о прорыве российской границы и продвижении в Курской области. Российские пропагандисты распространяли панические сообщения с начала событий, тогда как Минобороны РФ признало прорыв гораздо позже.

Сначала оккупанты заявили, что якобы отбили все атаки и "выгнали" противника, однако впоследствии удалили эту часть сообщения. Известно, что бои продолжаются, однако официальной информации почти нет.

Вчера сообщалось, что Россия могла потерять контроль над газоизмерительной станцией "Суджа" и до 350 квадратных километров территории региона.

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