Си Цзиньпин попросил военных сосредоточить внимание на подготовке к боевым действиям.

Лидер Китая Си Цзиньпин призвал военных готовиться к войне.

Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на государственные СМИ Китая.

Читайте такжеForeign Policy: Индия и Китай снова на грани начала войны

В ходе встречи с командованием он призвал вооруженные силы «не бояться смерти и готовиться к победным войнам», а также сосредоточить внимание на подготовке к боевым действиям. Этого, отметил он, возможно добиться в реальных боевых условиях.

Отношения США и Китая: что известно

В мае министр иностранных дел Китая Ван И обвинил Соединенные Штаты в разжигании новой холодной войны. По его убеждению, власти США "держат в заложниках китайско-американские отношения и подталкивают обе страны к грани новой холодной войны".

Такие заявления в МИД Китая сделали после того, как министерство торговли США объявило о введении санкций против 33 китайских компаний - в частности за преследование уйгуров и других мусульманских меньшинств в автономном округе Синьцзян. А в Сенате США объявили о намерении расширить дополнительные санкции против Китая из-за попытки усилить его контроль над Гонконгом.

Дональд Трамп, чиновники Белого дома и некоторые другие американские политики неоднократно обвиняли Пекин в сокрытии подлинной информации о распространении коронавируса - что, по их мнению, привело к пандемии и сотням тысяч смертей по всему миру.

18 июня президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях в отношении Китая за нарушения прав уйгуров. Под ограничительные меры Штатов могут попасть те люди и организации, которые причастны к преследованию уйгуров. Ответственным за притеснения могут угрожать замораживание активов и ограничения на въезд в США.

На следующий день Трамп заявил, что допускает разрыв отношений США с Китаем.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко