Байден сегодня посетил Министерство обороны страны.

Президент США Джо Байден пообещал задействовать армию США в мировых конфликтах только в крайних случаях.

Об этом он сказал в среду, 10 февраля, на брифинге в Пентагоне. Он транслировался в Twitter.

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По словам Байдена, США должны прибегать к применению военной силы на мировой арене лишь в крайних случаях. Он добавил, что главное - чтобы Америка оставалась в безопасности.

"Главная и неотъемлемая миссия Пентагона заключается в том, чтобы сдерживать агрессию со стороны наших врагов и, если потребуется, вести боевые действия и побеждать в войнах, чтобы Америка оставалась в безопасности. Что ж, я считаю, что сила должна быть крайней мерой, а не первой", - заявил он.

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Автор: УНИАН