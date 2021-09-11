Генсек НАТО отметил, что все в альянсе осознавали неизбежность падения правительства в Кабуле и возвращения к власти талибов.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о своем отношении к ситуации в Афганистане. В интервью газете New York Times он сообщил, что наблюдает за возвращением движения "Талибан" к власти "с разбитым сердцем".

Читайте такжеТалибы ввели для женщин Афганистана новый жесткий запретПри этом Столтенберг отметил, что союзники по НАТО согласились с решением Вашингтона вывести войска из Афганистана, когда в апреле президент США Джо Байден проводил с ними консультации по этому вопросу. По его словам, альянс не смог бы продолжать военную операцию в Афганистане после вывода оттуда американских войск, так как сохранение воинских контингентов неизбежно привело бы к увеличению военных расходов.

Генсек НАТО отметил, что все страны альянса осознавали неизбежность падения правительства в Кабуле и возвращения к власти талибов, передает kommersant.

"Мы все понимали, что это тяжелое решение, что перед нами стоит сложный выбор — уйти, рискуя возвращением "Талибана", или остаться, что привело бы к новым боям и жертвам",— сказал Столтенберг.

Захват талибами власти в Афганистане

Боевики террористического движения "Талибан" заняли Кабул 15 августа и объявили о контроле над всей страной. В тот же день президент страны Ашраф Гани бежал из Афганистана.

США завершили вывод войск из Афганистана 31 августа.

Позже талибы объявили о формировании временного правительства. Инаугурация правительства была запланирована на 11 сентября, однако накануне движение ее отменило.

Автор: Ирина Погорелая