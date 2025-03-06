В случае роспуска НАТО Турция хотела бы стать частью новой архитектуры европейской безопасности.

Действия презиента США Дональда Трампа, "это предупреждение о необходимости создать собственный центр и объединиться".

Такое мнение высказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в комментарии британской газете Financial Times. Относительно безопасности Европы турецкий министр сказал: "Стрела вылетела из лука, и нет возможности вернуть ее обратно".

Он добавил, что в случае роспуска НАТО Турция хотела бы стать частью новой архитектуры европейской безопасности.

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"Даже если президент Трамп решит не бросать Европу сейчас, вполне возможно, что в будущем кто-то со схожими взглядами и политическими идеями может рассмотреть возможность сокращения вклада США в европейскую безопасность", - допустил Фидан.

Напомним, Трамп давно критикует НАТО, еще в 2016 году он сделал такое заявление: ""Или они (страны-члены - ред.) доплатят недоплаченное, или пусть убираются. Даже если это разрушит НАТО, пусть разрушит".

Турция и война в Украине

Турция уже давно выступает за скорейшее окончание войны в Украине. Власти страны берут посильно участие в приближении мира.

Кроме того, глава турецкого МИДа Фидан 25 февраля заявил, что его страна не имеет возражений относительно вступления Украины в НАТО, однако призвал к реалистичному подходу в этом вопросе.

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