Эта доктрина, первая во Франции в отношении дезертиров из российской армии, основана на европейской директиве и постановлении Суда ЕС.

Российские дезертиры могут получить право обосноваться в Европе. Франция может предоставить статус беженца солдатам РФ, которые отказались воевать на Украине.

"Россияне, спасающиеся от мобилизации на войну в Украине, и мобилизованные, которые дезертировали, могут получить статус беженца", - пишет издание Le figaro.

Отмечается, что "гражданин России, призванный в рамках этой мобилизации, может прямо или косвенно совершить военные преступления".

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Справка УНИАН. Франция приняла доктрину в отношении дезертиров из российской армии, основанной на Европейской директиве от 13 декабря 2011 года и решении Суда Европейского Союза от 26 февраля 2015 года.

Франция дала убежище российскому десантнику - что известно

Павел Филатьев участвовал в полномасштабном вторжении РФ в Украину. Он провел два месяца на передовой, после чего уволился из армии.

В августе 2022 года он опубликовал антивоенную книгу "ZOV 56" и уехал из России. 18 июля стало известно, что Франция предоставила политическое убежище российскому десантнику Филатьеву, которого заподозрили в сокрытии информации об убийствах украинцев

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