Сообщалось, что военный после двух месяцев на передовой уволился из армии, опубликовал книгу и бежал из России.

Франция предоставила политическое убежище российскому десантнику Павлу Филатьеву, которого заподозрили в сокрытии информации об убийствах украинцев, пишет российский сайт "Агентство".

Отмечается, что в марте 2023 года основатель Gulagu.net Владимир Осечкин обвинил Филатьева в том, что тот скрыл от него и СМИ "информацию об убийствах украинцев, в задержании которых он принимал участие".

"Такие выводы основатель Gulagu.net сделал, прочитав интервью, которое бывший военный дал шведскому изданию Dn.se. В интервью Филатьев пересказал слова бывших сослуживцев о том, что некоторые из украинцев, которых Филатьев и другие военнослужащие брали в плен, позднее были расстреляны или повешены. По мнению Осечкина, эти слова свидетельствуют о том, что Филатьев "де-факто скрывал свою причастность" к военным преступлениям и, следовательно, не может претендовать на политубежище", - говорится в публикации.

Десантник же считает, что получение им политубежища - свидетельство его непричастности к военным преступлениям.

Российский десантник Павел Филатьев - что о нем известно

Ранее сообщалось, что Павел Филатьев участвовал в полномасштабном российском вторжении в Украину. Спустя два месяца на передовой он уволился из армии.

В начале августа 2022-го года Филатьев опубликовал антивоенную книгу "ZOV 56" и уехал из России, опасаясь за свою жизнь. Эвакуироваться из РФ ему помог правозащитный проект Gulagu.net.