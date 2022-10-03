Правоохранители объяснили, что "для русских запрет".

На рейс Дюссельдорф-Хельсинки не пропустили пятерых россиян.

Об этом сообщает российское издание "Фонтанка".

"Сказали, что по новому закону россиян не сажают. Какому - не уточнили. Так как представителя FinnAir в аэропорту Дюссельдорфа нет, то мы вызвали полицию. Пока ехала полиция, позвонили на горячую линию перевозчика. Они ничем не помогли, обещали вернуть деньги. Полиция поняла ситуацию, но ничего сделать не смогла. Так прямым текстом и сказали: мы понимаем, но для русских запрет", — рассказал журналистам Валентин, который был в числе тех, кого не пустили на рейс.

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У двух человек, которых не пустили на рейс, помимо российского гражданства также был вид на жительство в Германии. Кроме того, с рейса сняли женщину с ребенком, которая летела на похороны. Теперь россияне надеются попасть в Финляндию через Турцию.

Запрет на въезд граждан России в Финляндию

Как писал УНИАН, россияне использовали Финляндию как транзитную страну для шенгенских виз. После объявления в России массовой мобилизации 21 сентября сотни тысяч мужчин, подпадающих под нее, выехали из страны. В консульском отделе МИД Финляндии заявили, что объявление мобилизации в России усугубит проблему, и заговорили о скором введении ограничений на въезд.

30 сентября власти Финляндии запретили въезд российским туристам. В официальном заявлении чиновников говорилось, что "во въезде будет отказано лицам, следующим в Финляндию или через Финляндию в другие государства-участники Шенгенского соглашения с целью туризма".

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