Отмечается, что Хельсинки удалось принять быстрые и правильные решения.

Попытка Российской Федерации искусственно создать миграционный кризис на границе с Финляндией, похоже, провалилась. Москва не смогла достичь успеха из-за быстрой реакции Хельсинки.

Аналитики Института изучения войны отметили, что премьер-министр Финляндии Петтери Орпо 27 ноября заявил, что правительство страны закроет последний пункт пересечения границы с Россией, "если это будет необходимо", и сообщил, что правительство Финляндии готово принять неопределенные дополнительные меры в ответ на искусственно созданный Россией миграционный кризис.

Ранее Финляндия закрыла три пункта пропуска на финско-российской границе 23 ноября, оставив открытым только самый северный пункт пропуска. Несколько других финских чиновников также заявили о своей поддержке закрытия всей границы с Россией.

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Российский инсайдерский источник утверждал, что первый заместитель главы Администрации президента РФ Сергей Кириенко поручил главе МВД России Владимиру Колокольцеву собрать мигрантов с Ближнего Востока, Африки и других регионов для отправки их в финскую границу.

Инсайдерский источник пожаловался, что пограничные власти Финляндии не позволили большинству мигрантов пересечь границу, и что российские власти теперь должны поселять их на территории своей страны.

Что происходит между Россией и Финляндией - главные новости

16 ноября власти Финляндии впервые заговорили о закрытии границы с Россией. 22 ноября стало известно, что Хельсинки оставят открытым лишь один контрольно-пропускной пункт из-за мигрантов, которые прибывали из России, не имея необходимых документов.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности отметили, что Россия мстит Финляндии за ее вступление в НАТО и активную поддержку Украины.

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