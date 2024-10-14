Сейчас в Украине есть нехватка пилотов, которые могли бы управлять уже переданными самолетами.

Нидерланды пообещали Украине передать 42 истребителя F-16, из которых 24 отправят в течение следующего года.

Об этом в эфире "Киев 24" сообщил авиационный эксперт Константин Криволап. "Соответственно, в этом году они нам должны передать 18. Из этих 18 отсчитываем 5, где двухместные кабины для обучения пилотов. Они могут выполнять все боевые функции. Но они были переданы на базу в Румынию для обучения украинских самолетов. Было сообщено сначала, что нам до этого передали или 6 самолетов, или 10. Все стало сходиться к тому, что 6. Один мы потеряли. Остается 18 самолетов. Это формат американской эскадрильи", - сказал Криволап.

В то же время он добавил, что по официальным данным 8 украинских пилотов прошли обучение на самолетах в F-16, еще 12 - в Аризоне, США.

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"То есть у нас 19 пилотов и 18 самолетов. Таким образом у нас очень высокая нагрузка на пилотов. Поскольку на один самолет надо два, а лучше три пилота. Ведь есть вероятность постоянных атак от РФ, самолеты надо катать по аэродромам, поднимать в воздух, когда что-то взлетает. Кроме того, надо учитывать миссии. Пилот не может 24/7 сидеть за джойстиком. Поэтому я думаю, что некоторое количество самолетов сейчас стоит где-то у соседей и мы даже до них не доходим, поскольку нет летного состава, который мог бы на них летать", - пояснил Криволап.

F-16 для Украины: важные новости

По данным аналитиков Института по изучению войны, накануне украинский самолет F-16 мог впервые сбить российский бомбардировщик Су-34. В то же время аналитики отмечают, что подтверждений этому они пока не имеют.

По мнению генерал-майора США в отставке Гордона Дэвиса, Украина получила от союзников устаревшие версии F-16. Из-за этого, по мнению военного, полученные самолеты могут проигрывать современным российским истребителям.

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