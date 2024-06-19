США и другим странам необходимо закончить переподготовку своих пилотов, говорит эксперт.

Сейчас в мире происходит по меньшей мере 20 активных военных конфликтов. США проводят операции в Красном море, занимаются поддержкой определенных сил в Сирии, а также патрулируют и ведут определенные действия в других зонах.

Об этом в эфире телемарафона рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский, комментируя задержку подготовки украинских пилотов на истребителях F-16. "Надо понимать, что демонстрация силы так же является элементом вооруженной борьбы, без обязательной войны. Именно поэтому есть определенная последовательность операций... Все страны мира заботятся о своей личной безопасности. Я бы не обвинял непосредственно Соединенные Штаты", - акцентировал он.

Эксперт напомнил о сложностях, с которыми столкнулись украинские военные, пытаясь отобрать определенное количество пилотов для обучения, в частности, из-за языкового барьера. Также нужно учитывать, что нельзя моментально увеличить количество пилотов, которых ежегодно выпускают в Украине.

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"Поэтому существуют причины, которые могут быть как субъективные, если говорить об Украине, так и мировые, если говорить о мировых тенденциях. США и другим странам, той же Франции, необходимо закончить переподготовку своих пилотов, чтобы соответствовать стандартам и требованиям коллективной безопасности НАТО. Сейчас блок активно готовится к противостоянию РФ на восточном фланге и они должны быть обеспечены всем необходимым. И именно с этим, возможно, связана такая задержка",- пояснил Грабский.

Эксперт считает, что с обучением украинских пилотов работе с французскими истребителями Mirage 2000 может быть меньше сложностей. "Скажу по собственному опыту, что французский язык по своей структуре очень похож на украинский и я не вижу больших проблем, чтобы его не выучить", - оценил он преодоление языкового барьера.

Грабский отметил, что французские воздушные силы имеют 37 истребителей Mirage соответствующей модификации, две эскадрильи могут передать Украине.

"Насобираем ли мы в течение двух лет пилотов, которые будут учиться на этих самолетах? Безусловно. Исходя из того, сколько нам могут передать самолетов - 24, что нам может быть передано более-менее безусловно. Возможно больше, Франция заинтересована в том, чтобы нам их передать. Здесь мы имеем определенный интерес в том, что и мы, и французы, заинтересованы, чтобы эти авиационные единицы были переданы на нужды Сил обороны Украины", - подчеркнул он.

Эксперт надеется, что до конца 2025 года все 24 самолета передадут Украине. "Будут обеспечены соответствующим количеством пилотов. Хотя отмечу, что на 24 самолета нужно минимум 48 пилотов", - резюмировал он.

Истребители F-16 для Украины: последние новости

Ранее издание The Times сообщало, что до конца года Украина может оказаться в ситуации, когда ее Воздушные силы будут иметь больше F-16, чем пилотов, которые могут ими управлять.

Председатель специальной парламентской комиссии по вооружениям и боеприпасам Александра Устинова заявила, что в Соединенных Штатах существует очередь обучения пилотов, поэтому наших авиаторов не могут поставить перед другими.

По ее словам, поэтому до конца этого года Украина может иметь только 20 военных, которые полностью прошли необходимую подготовку.

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