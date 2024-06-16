Кандидат в президенты США снова вернулся к своей стратегии запугивания электората.

Кандидат в президенты США в очередной раз запугивает своих избирателей третьей мировой войной. Так, он снова заявил, что Вашингтон рискует быть втянутым в новый мировой вооруженный конфликт.

Во время своего выступления на предвыборном мероприятии Turning Point USA в Детройте он заявил, что необходимо "спасти нашу страну".

"Самое главное, что нам надо сделать, это спасти нашу страну, потому что наша страна в беде. Существует реальная вероятность третьей мировой войны", - заявил Трамп.

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Третья мировая война - мнения экспертов

Редактор по вопросам безопасности и обороны Sky News Дебора Хейнс считает, что с учетом событий в мире, в частности, войны в Украине и обострения на Ближнем Востоке, есть вероятность того, что может начаться Третья мировая война. По ее словам, угроза такого сценария выше, чем когда-либо после завершения второй мировой войны.

Член-корреспондент Украинской академии геополитики и геостратегии, кандидат политических наук Станислав Желиховский считает, что Третья мировая уже началась - когда Российская Федерация вторглась в Украину 24 февраля 2022 года, и тогда же завершилась вторая Холодная война.

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