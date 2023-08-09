"Зеленые" потеряли бы больше всего мест, показывают опросы.

Опросы показывают, что правое крыло будет иметь большие успехи на выборах в Европарламента в 2024 году, но большая коалиция правоцентристов, левоцентристов и центристов сохранит большинство, пишет Politico.

Анализ опросов в странах ЕС, проведенный изданием, показал, что если бы выборы в ЕС состоялись сегодня, правоцентристская Европейская народная партия (EPP) сохранила бы свое место крупнейшей группа в парламенте (прогнозируют потерю 12 мест, но численность группы все равно будет достигать 165).

Левоцентристские социалисты и демократы (S&D) прогнозируемо остались бы второй по величине группой со 145 местами (на 2 больше чем сейчас).

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Правая политическая группа Европейские консерваторы и реформисты (ECR) станут третьей по величине группой в Европейском парламенте. Вместе с центристской Renew они бы получили по 89 мест. По сравнению с выборами 2019 года прирост значительный – на 23 места. В значительной степени такой всплеск обязан ультраправой партии "Братья Италии" премьер-министра Италии Джорджи Мелони.

Ультраправая группа "Идентичность и демократия" (ID) получила бы 77 мест (на 15 больше, чем на предыдущих выборах – благодаря активности немецкой партии "Альтернатива для Германии").

"Зеленые" сохранили бы только 48 мест и потеряли 24. Левая группа осталась бы самой маленькой группой в парламенте с 45 местами, но получила бы восемь дополнительных мест.

Это означает, что традиционная большая коалиция левоцентристов, центристов и правоцентристов сохранила бы явное большинство, но новый правый альянс EPP, ECR и Renew значительно укрепил бы позиции.

"Ожидаемое отклонение вправо отражает более широкую тенденцию на национальных выборах в Европе, где избиратели в таких странах, как Италия, Финляндия и Греция, все больше отдают предпочтение более консервативным и жестко правым партиям", – констатирует Politico.

Выборы в ЕС-что надо знать

Выборы в Европарламент пройдут в 6-9 июня 2024 года. Европейцы должны будут выбрать 705 евродепутатов, которые будут представлять их в Брюсселе. Число депутатов Европарламента планировалось увеличить до 720 на выборах 2024 года, но изменения еще не были официально одобрены Европейским советом и самим парламентом.

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