По его словам, если Украина проиграет, то никто в Европе не будет чувствовать себя в безопасности.

Политики и эксперты по всей Европе утверждают, что Россия может атаковать страны НАТО в течение нескольких лет. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что наступило довоенное время.

"Сейчас больше всего тревожит то, что возможен буквально любой сценарий. Мы не переживали такой ситуации с 1945 года. Я знаю, что это звучит сокрушительно, особенно для людей молодого поколения, но мы должны морально привыкать к новой эпохе. Мы в довоенное время. Я не преувеличиваю. С каждым днем это все очевиднее", - рассказал он в интервью El pais.

Политик добавил, что когда Россия атакует города на западе Украины на польском участке границы также слышны звуки взрывов. Туск отметил, что у него была в Европейском совете интересная дискуссия с президентом Испании Педро Санчесом. Тот просил перестать использовать слово "война" в заявлениях относительно Украины.

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"Он утверждал, что люди не хотят чувствовать угрозу таким образом, что в Испании звучит абстрактно. Я ответил, что в моей части Европы война больше не является абстракцией и что наш долг - не спорить, а действовать и готовиться к защите", - подчеркнул премьер.

По его мнению, сейчас главной задачей для Европы является защита Украины и сохранение ее как независимого и целостного государства.

"От нас зависит избежание пессимистических сценариев. Их ситуация сегодня намного тяжелее, чем год назад, но и намного лучше, чем в начале войны, когда солдаты Путина были на подступах к Киеву. Возможно, о войне в Украине стоит думать в долгосрочной перспективе. Это означает, что европейские страны будут иметь все больше новых обязанностей", - сказал Туск.

Он также призывает европейцев больше тратить на оборону. В частности, напомнил о необходимости направлять минимум 2% ВВП на оборону, согласно фундаментальному принципу НАТО.

"Мы должны потратить все, что можем, чтобы закупить технику и амуницию для Украины, потому что мы живем в самый критический момент после окончания Второй мировой войны. Все решат следующие два года. Если мы не сможем поддержать Украину достаточным количеством техники и боеприпасов, если Украина проиграет, никто в Европе не сможет чувствовать себя в безопасности", - подытожил он.

Война России против НАТО - последние прогнозы

Институт изучения войны недавно сообщал, что Россия, скорее всего, готовится развернуть широкомасштабный вооруженный конфликт с НАТО в более короткие сроки, чем ранее прогнозировал ряд западных аналитиков.

Business Insider считает, что Россия готовится напасть на страны НАТО уже в 2026 году.

Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Альянс готов к прямому столкновению с Россией.

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