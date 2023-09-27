Правые эксплуатируют усталость от поддержки Украины. Европейским лидерам нужна долгосрочная стратегия борьбы с этим.

Российский лидер вторгся на Украину в прошлом году, совершенно ошибочно полагая, что это будет короткая и славная война. Его теория победы теперь вращается вокруг того, чтобы в долгосрочной перспективе пережить как Киев, так и его западных союзников.

В последнее время список причин, по которым Путин считает, что это может сработать - от успеха его зерновой блокады до его способности продолжать производство крылатых ракет, несмотря на санкции, - расширяется, пишет Bloomberg.

Однако еще более многообещающими для Кремля являются предстоящие выборы. Борьба Украины все больше оказывается вовлеченной в культурные войны Запада, которые так называемые альтернативные правые представляют как дело либерального истеблишмента, обременяющее обычных граждан. Пока Словакия и Польша, два соседних союзника Украины, готовятся идти на выборы, крайне правые партии в обеих странах извлекли выгоду из стоимости поддержки Киева, чтобы получить голоса.

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Их успех - это красный флаг, показывающий европейским лидерам, что им нужен хорошо понятный план по отражению российского вторжения на Украину на протяжении нескольких лет, который выходит далеко за рамки риторики "столько, сколько потребуется". Длительная война, теперь, когда кажется очевидным, что летнее контрнаступление Украины не принесет быстрой победы, союзникам Киева придется лучше объяснить свою заинтересованность в отказе России от ее экспансионистской программы – и внести большие изменения, необходимые для ее достижения.

До тех пор сторонникам Кремля на Западе будет над чем работать. Они могут указать на бремя приема некоторых из 6,2 миллионов украинских беженцев, все еще находящихся за границей, или на 250 миллиардов евро (265 миллиардов долларов) в виде военной, гуманитарной и финансовой помощи. Они также могут подчеркнуть инфляцию цен на энергоносители в Европе, которая была ускорена резким сокращением импорта российского природного газа и нефти.

Добавьте эти издержки к повествованию, построенному вокруг предполагаемой неизбежности поражения Украины и ответственности Запада за вторжение России, и вы получите мощный популистский коктейль.

Наиболее обнадеживающим для Путина является возможность того, что выборы в США в ноябре следующего года приведут к второму президентству Дональда Трампа.

Учитывая, насколько сильно Россия недооценила волю Украины к борьбе и способность Европы и США объединиться в поддержку Киева, все это может показаться неоправданно пессимистичным. Европа прошла путь от отставания от США по масштабам финансовой и военной помощи до их опережения.

Все это так, но усталость от войны неизбежна. Без убедительного ответа на стратегию Путина, направленную на то, чтобы пережить Запад, риски для Украины будут возрастать по мере того, как Россия мобилизует дополнительные войска и переводит свою экономику на военную основу. Российские "ястребы" считают, что получение контроля над Украиной необходимо для возрождения Москвы как великой державы, которая может навязывать свои интересы в Центральной Европе, на Балканах и за ее пределами, что является рецептом нестабильности. Война вряд ли прекратится до тех пор, пока Кремлю не станет очевидно, что она не сможет добиться успеха. Только тогда можно будет достичь прочного урегулирования ситуации в Украине.

Ответ пока не в новых санкциях. Ужесточение существующих санкций может помочь, но на Россию уже распространяется один из самых обширных режимов санкций в истории. Ответ также не может в значительной степени зависеть от США, учитывая неопределенность вокруг выборов в следующем году.

В конечном счете, именно Европе придется действовать так, как она не делала раньше. Это означает, что нужно производить больше оружия для Украины и находить больше денег, потому что защита от военной машины России обходится дорого. Но Европе также необходимо послать последовательный сигнал о том, что она рассматривает оборону Украины как долгосрочный стратегический приоритет. И непременным условием для этого является получение Украиной зеленого света для переговоров о вступлении в ЕС в декабре.

До фактического членства еще далеко, но его целеустремленное стремление станет основой реформ, которые Киеву необходимо провести в отношении коррупции и укрепления своей экономики. Это потребует реструктуризации блока, чтобы сделать возможным принятие крупной сельскохозяйственной державы, столь же бедной, как Украина.

В краткосрочной перспективе Европе также необходимо взять на себя инициативу, помогая Украине избежать успешной зерновой блокады Путина. Потому что, не имея возможности экспортировать свою продукцию, Киев станет еще более зависимым от иностранной помощи. Сельское хозяйство составляет около 10% экономики страны. Для этого требуется ловкая дипломатия Брюсселя с негативно пострадавшими соседями, включая Польшу и Словакию, усиление противовоздушной обороны украинских портов и помощь в создании многообещающего альтернативного черноморского зернового коридора, успех которого может обезоружить зерновое оружие Путина.

Россия считает, что ее решимость контролировать Украину выше, чем у союзников Киева по обеспечению ее независимости. Чтобы война закончилась, Путина необходимо убедить, что это неправда и что в результате его долгосрочная военная стратегия не сработает.

Вступлени Украины в Евросоюз - детали

Европейский Союз должен начать серьезную волну изменений, чтобы подготовиться к присоединению Украины как страны-члена. Ожидается, что страны ЕС начнут официальные переговоры с Украиной уже в декабре. Об этом заявила президент Европарламента Роберта Метсола. Она считает, что Украина могла бы получить определенные преимущества членства в ЕС еще до вступления.