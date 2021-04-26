Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca в первом квартале 2021 года поставила ЕС только 30 миллионов доз вакцины вместо обещанных 120 миллионов.

Еврокомиссия судится с британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca из-за нарушения последней соглашения о поставках вакцины от коронавируса.

Читайте такжеCOVID-катастрофа в Индии: Польша первой эвакуировала из страны своего больного дипломатаОб этом сегодня заявил спикер ЕК Стефан Де Кеерсмакер, сообщает Deutsche Welle.

По его словам, иск был подан 23 апреля.

Де Кеерсмакер отметил, что компания не выполнила некоторые пункты соглашения, а также не разработала "надежную стратегию обеспечения своевременных поставок" вакцины.

"Мы хотим добиться быстрой поставки достаточного количества доз..., которые были нам обещаны в соглашении", - заявил Де Кеерсмакер.

Иск ЕС поддерживают все 27 стран-членов Евросоюза, добавил он.

В свою очередь, представители AstraZeneca настаивают, что компания выполняла условия соглашения, а также называют иск Еврокомиссии необоснованным.

Из-за производственных проблем AstraZeneca в первом квартале 2021 года предоставила ЕС только 30 млн доз вакцины вместо обещанных 120 млн. Во втором квартале Еврокомиссия ожидает получить от компании лишь 70 млн доз вместо обещанных 180 млн. При этом, как сообщалось, AstraZeneca не ограничивала поставки вакцины в Великобританию.

Проблемы с вакциной от коронавируса AstraZeneca

Скандал вокруг вакцины британо-шведской фармацевтической компании возник после смерти нескольких привитых вакциной AstraZeneca. После прививки у них развилась тромбоэмболия.

Использование вакцины приостановили Дания, Норвегия, Исландия, Италия, Австрия, Румыния, Болгария, Таиланд, ЮАР. При этом власти Германии и Франции назвали такие действия необоснованными и призвали продолжить применение препарата.

Позже в Европейском агентстве лекарственных средств сообщили, что риск образования тромбов может возникнуть у одного из 100 тысяч вакцинированных от коронавируса препаратом от AstraZeneca.

Вакцина AstraZeneca

Вакцина AstraZeneca занимает первое место по количеству одобрений со стороны регуляторов. Кроме AstraZeneca в ЕС одобрены вакцины от компаний Moderna, Johnson & Johnson, а также Pfizer и BioNTech.

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Автор: Инна Андалицкая