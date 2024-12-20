Валдис Домбровскис напомнил о международном праве, согласно которому агрессор несет ответственность за нанесенный ущерб.

Европейский союз должен рассмотреть возможность принятия более смелых мер, например, конфискацию замороженных активов РФ для компенсации Украине. Об этом заявил Европейский комиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис, пишет Bloomberg.

"Мы, безусловно, должны изучить и проработать все варианты", - заявил Домбровскис.

Еврокомиссар напомнил, что в международном праве существует устоявшийся принцип, согласно которому агрессор несет ответственность за нанесенный ущерб.

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"Поэтому мы должны найти способы заставить Россию заплатить за ущерб, который она причиняет Украине", - сказал чиновтик.

Издание отмечает, что несколько стран, включая Германию, Бельгию и Люксембург, обеспокоены тем, что конфискация может нарушить принцип иммунитета государства в соответствии с международным правом и повлиять на евро как резервную валюту, а также на финансовую стабильность еврозоны.

Домбровскис в свою очередь утверждал, что любой вариант должен быть "юридически обоснованным", чтобы выдержать потенциальное судебное расследование.

"Мы уже сделали важный шаг, когда заморозили эти активы, а затем возник вопрос о финансовой стабильности или последствиях для евро. Но мы видим, что эти риски для финансовой стабильности не материализовались", - подчеркнул чиновник.

Замороженные российские активы

Несколько дней назад стало известно, что Всемирный банк одобрил предоставление Украине 2,05 миллиарда долларов. Впервые часть этой суммы покроет кредит США за счет замороженных активов России.

МИД Украины тем временем выступает с призывом к Западу по замороженным активам РФ. Андрей Сибига заявил, что Западные партнеры должны перейти от замораживания российских активов к их конфискации.

Ранее в Европарламенте также звучали призывы о том, что $300 миллиардов замороженных активов РФ нужно отдать Украине.

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