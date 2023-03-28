Из соображений безопасности дату не будут анонсировать.

В ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский может приехать с визитом в Варшавы.

Как сообщает PAP, о визите Зеленского намекнул заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский. По его словам, визит может состояться скоро, но даже когда договоренность уже будет, о нем не будут сообщать до последнего момента из соображений безопасности.

"Думаю, это (визит Зеленского - УНИАН) состоится скоро, но давайте не будем опережать факты. Мы точно не будем анонсировать этот визит, как обычно анонсируют приезд лидеров иностранных государств, из соображений безопасности", - отметил Яблонский.

Украина и Польша: как страны сблизились из-за войны.

Президент Польши Анджей Дуда и его народ стали ближайшими друзьями Украины, проверенными войной. Накануне полномасштабного вторжения РФ Дуда прибыл в Украину и подписал вместе с Владимиром Зеленским декларацию о поддержке стремлений Украины вступить в ЕС, а также общий ответ на признание РФ "независимости" псевдореспублик "ЛДНР".

Через год президент Польши признался, что знал о возможной попытке Российской Федерации оккупировать Украину, но была надежда, что Москва не пойдет на этот шаг. За более чем год войны Дуда неоднократно приезжал в Украину и поддерживал Зеленского теплыми объятиями. Президент Польши Анджей Дуда признался, почему приехал в Украину 23 февраля 2022 года. По его словам, он подумал, что это могла быть последняя встреча с Зеленским.

В первые месяцы войны Польша приняла больше всего украинских беженцев и продолжает помогать тем, кто бежал от войны. Кроме того, поляки помогают Украине оружием, в частности истребителями.

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