Чтобы окончательно похоронить ЕС и НАТО вместе со всеми демократическими институтами, Путину не обязательно вести российские танки на Берлин и Париж.

Стараниями Кремля в Европе усиливается запрос на "крепкую руку" во главе государства, поэтому смерть западной демократии больше не является чем-то фантастическим. Такое мнение на страницах британского издания The Telegraph высказал историк и бывший политический советник Томас Клаузен.

Аналитик отмечает, что озвучиваемые Путиным тезисы частично повторяются представителями западных правых и ультраправых партий, таких как немецкая AfD, австрийская FPÖ и даже радикальным крылом Республиканской партии США. По мнению Клаузена, "особая кремлевская смесь" российского шовинизма и фашизма, известная под термином "рашизм", становится "экспортным хитом" на Западе.

"Если Путин победит в Украине, ожидайте распространения этой токсичной идеологии", - предупреждает обозреватель.

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Делая краткий экскурс в историю, Клаузен напоминает, что после победы западных демократий в Первой мировой войне на континенте начался бум фашистской идеологии, и демократических стран в Европе почти не осталось еще до того, как Гитлер начал свои завоевания. По мнению обозревателя, западные лидеры слишком полагаются на технологическое превосходство и ядерный зонтик НАТО, игнорируя информационно-идеологический аспект гибридной войны.

"Ключ к победе Путина заключается не в тотальной войне против НАТО, а в использовании невоенного оружия и подрыве демократических государств. Короче говоря, Путин побеждает, когда либеральные демократии теряют желание бороться - и этот день может быть катастрофически близким", - отмечает Клаузен.

Журналист акцентирует, что внутри России пропаганда готовит народ к войне и геноциду, тогда как на Западе пропутинские голоса осуждают "разжигателей войны", которые дают Украине оружие для обороны от россиян.

"Фальшивые обещания "национального возрождения" и "традиционных ценностей" нравятся разочарованным консерваторам на Западе, тогда как левые радостно питаются антиамериканизмом и антикапитализмом. Как показали недавние протесты [студентов в США], есть даже готовность поддержать террористические группы, такие как ХАМАС", - пишет обозреватель.

Клаузен считает, что проникновение российских нарративов в риторику оппозиционных сил Европы и США может оказаться "самой умной инвестицией" Путина. Журналист также приводит худший сценарий "конца демократического мира".

"Путин побеждает Украину и продвигается к Молдове и Сувалкскому коридору, Трамп выводит США из НАТО, а единственное ядерное средство сдерживания Европы, ядерное оружие Франции, - под контролем [пророссийской правой популистки Марин] Ле Пен. Это оставило бы восточный фланг Европы опасно открытым", - считает обозреватель.

Консолидация правых сил на Западе

Как писал УНИАН, французская правая популистка Марин Ле Пен обратилась к правому премьер-министру Италии Джорджии Мелони с призывом сформировать правую супергруппу в следующем Европейском парламенте. Этот призыв уже поддержал один из самых ярких европейских националистов, действующий руководитель Венгрии Виктор Орбан.

Также мы рассказывали, что не только российский диктатор Владимир Путин надеется на победу Дональда Трампа во время ноябрьских выборов президента США. Такую же надежду имеет действующий премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который тоже играет в правой части политического спектра.

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