Он назвал самый эффективный способ сдерживания Пекина.

Лучший способ сдерживания лидера КНР Си Цзиньпина в вопросе Тайваня - это поражение России в войне против Украины.

Об этом заявил председатель Комитета Палаты представителей по иностранным делам конгрессмен-республиканец Майкл Маккол, отвечая на вопрос, уверен ли он в том, что республиканцы не будут выступать против помощи Украине, пишет Голос Америки.

"Я считаю, что лучшим средством сдерживания президента Си является поражение Путина в Украине", - сказал он, добавив, что события в Украине будут определять то, что произойдет на Тайване и в Тихоокеанском регионе.

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Возможная война за Тайвань: что известно

По данным Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки, Китай готовится к возможной войне за Тайвань в 2027 году.

В Национальной разведке считают, что Китай сближается с Россией для того, чтобы ослабить влияние Штатов. Кроме того, они считают его своим самым серьезным соперником в области разведки.

В начале апреля Китай начал масштабные учения вокруг Тайваня. В Минобороны заявили, что они направлены на проверку возможности захвата контроля над морем, воздухом и информацией.

В США неоднократно предупреждали, что поддержат Тайвань в случае нападения Китая. Вчера Маккол подтвердил, что США вмешаются, если Китай попытается силой захватить его.

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