Чад призвал США вывести свои войска с военной базы в стране.

Чад — ключевой союзник Запада в борьбе с джихадистами и российским влиянием в Африке, призвал США вывести свои войска с военной базы в стране. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо начальника штаба ВВС Чада.

Этот шаг был предпринят через месяц после того, как Нигер — еще один ключевой союзник Запада в регионе — приостановил действие соглашения о безопасности с США на фоне серии переворотов, в результате которых управляемые военными правительства Сахеля (тропический саванный регион в Африке, включает двенадцать стран и 300 млн населения) установили более тесные связи с Россией, одновременно разрывая связи с Западом.

Письмо военному атташе США в Чаде было призвано "предупредить американцев о том, что мы приняли решение прекратить их деятельность". Это подтвердил официальный представитель МИД Ибрагим Махамат Ахмед, который отказался от дальнейших комментариев.

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Запрос Чада поступил как раз накануне президентских выборов, на которых, как многие ожидают, победит временный лидер страны Махамат Деби, захвативший власть три года назад после смерти своего отца, правившего 30 лет.

В январе Деби стал последним военным правителем Сахеля, который провел встречу с президентом России Владимиром Путиным и подчеркнул необходимость "суверенитета".

Военные правители Мали, Нигера и Буркина-Фасо, которые захватили власть за последние три года, также разорвали связи в сфере безопасности со своими бывшими союзниками на Западе на фоне роста антизападных настроений в регионе, особенно против бывших колониальных держав.

Влияние России в Африке

Ранее в Financial Times писали, что Россия набирает впечатляющие очки на поле битвы за влияние в части Африки (Нигер и его соседи по Сахельскому региону).

"Любой вакуум, оставленный западными силами в Сахеле, заполняется Россией, которая берет на себя антитеррористическую борьбу с некоторыми краткосрочными успехами, но также со своими собственными методами и повесткой дня. Потрясенные мощными антизападными кампаниями дезинформации, проводимыми Москвой, наблюдатели отмечают, как присутствие России в Африке расширяется и реорганизуется в "постпригожинскую эпоху", - говорится в публикации.

В апреле стало известно, что ЧВК "Вагнер" начала первую после гибели Евгения Пригожина масштабную вербовку наемников в Африку.

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