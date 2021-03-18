В декабре лидеры ЕС предложили применить против турецких чиновников санкции за незаконное бурение в Средиземном море.

Европейский союз заморозил планы ввести санкции против высокопоставленных чиновников турецкой государственной нефтегазовой компании TPAO, которые планировалось ввести за активность по добыче газа в спорных водах восточного Средиземноморья.

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Об этом сообщает Journal Pioneer, ссылаясь на четырех неназванных дипломатов.

Отмечается, что в декабре лидеры ЕС предложили применить против турецких чиновников санкции в виде заморозки активов и запретов на въезд, хотя конкретные фамилии названы не были. Ожидалось, что вопрос санкций обсудят на саммите 25-26 марта.

Минувший год был сложным в отношениях между странами ЕС и Анкарой. Президент Турции Эрдоган публично высказывал надежду, что протесты во Франции приведут к отставке президента Макрона. Турция также начала конфликтовать с Грецией по поводу добычи энергоресурсов в спорных водах.

Однако в этом году Эрдоган смягчил тон своих заявлений, а канцлер Германии Ангела Меркель выступила за более мягкий подход. Кроме того, Турция впервые за 5 лет провела прямые переговоры с Грецией. Все это помогло разрядить обстановку. Новая администрация Байдена также призвала Брюссель повременить с санкциями.

По словам дипломатов, в результате работа над санкциями была заморожена.

Конфликт между Грецией и Турцией: что известно

Конфликт между Грецией и Турцией в Восточном Средиземноморье резко обострился в июле. Оба государства заявили свои претензии на территории с возможными месторождениями нефти и газа.

Евросоюз призывал Турцию остановить геологоразведочное бурение в спорных районах и угрожал санкциями. Однако Анкара отказывалась идти на уступки.

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Автор: Дмитрий Захаров