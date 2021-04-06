Движение Украины в ЕС вероятно займет больше времени, чем у Литвы из-за того, что не все общественные группы одинаково консолидированы вокруг идеи евроинтеграции.

Украина имеет шансы получить членство в Европейском союзе не ранее, чем через 10 лет, но быстрее, чем через 30 лет.

Такое мнение высказал президент Литвы Гитанас Науседа в интервью "Европейской правде".

Он утвердительно ответил на вопрос о том, может ли Украина стать членом ЕС до того, как интервьюер выйдет на пенсию, однако сначала предположил, что это будет примерно через 30 лет.

После уточнения, что речь идет о перспективе 18 лет, Науседа ответил: "Думаю, что в такой период это вполне реально сделать".

В то же время, по его мнению, стать членом ЕС до его собственного выхода на пенсию - через 9 лет - Украина не успеет.

Науседа считает важными для сближения Украины с Евросоюзом 2025, 2027 и 2028 годы. В эти годы в Совете ЕС будут председательствовать дружественные к Украине Польша, Литва и Латвия.

"Когда мы получим рычаги председательства в ЕС, это может очень помочь. Мы - постсоветские страны - хорошо понимаем друг друга, и мы используем все инструменты, которые будет давать наше будущее председательство в ЕС, чтобы помочь украинским друзьям достичь стратегической цели членства", - отметил Науседа.

Он подчеркнул, что получение перспективы членства могло бы быть очень важным шагом.

"Получение перспективы - это порой даже важнее, чем окончательное достижение цели. Потому что чем четче перспектива - тем выше мотивация ... И именно поэтому мы говорим: важным является предоставление Украине перспективы членства и очень четкого графика сближения с ЕС. И это - задача также для самого ЕС. Не только у Украины есть "домашнее задание". ЕС также должен быть очень твердым и должен отправлять своим ассоциированным партнерам - не только Украине, а так же Молдове и Грузии, то есть Сакартвело - очень четкие сигналы, чтобы мотивировать их двигаться вперед", - отметил Науседа.

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Он добавил, что движение Украины в ЕС вероятно займет больше времени, чем у Литвы (14 лет) из-за того, что не все общественные группы одинаково консолидированы вокруг идеи евроинтеграции.

"Нужно воплощать реформы. Вы уже сделали немало - в реформировании банковского сектора, по земельной реформе. Мы все это приветствуем, но сейчас я говорю: пожалуйста, не замедляйтесь. Потому что замедление будет означать, что ваша стратегическая цель снова отложена", - подчеркнул президент Литвы.

Евроинтеграция Украины

В 2014 году Европейский Союз и Украина подписали соглашение об ассоциации, что стало началом нового периода в развитии отношений между ЕС и Украиной.

Соглашение является основным инструментом для более тесного сближения Украины и Евросоюза: оно способствует углублению политических отношений, более сильным экономическим связям и взаимному уважению общих ценностей.

В Европейском Союзе настаивают, что на пути сближения Украины с Европейским Союзом сначала надо полноценно выполнить соглашение об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

Президент Владимир Зеленский в марте подчеркнул, что вступление Украины в Европейский Союз является не "фантастической мечтой", а стратегической целью, которую украинская власть стремится как можно скорее воплотить. При этом он считает, что европейские лидеры должны четко объявить условия для получения Украиной полноправного членства в Европейском Союзе.

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Автор: Александр Топчий