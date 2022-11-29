Теперь этот коптер планируют поставлять армии.

Российская корпорация "Алмаз-Антей" представила новый российский коптер под названием "Добрыня". И все бы ничего но он - копия китайского коптера Flight Nazgul5 Evoque F5.

В российской компании только перекрасили лопасти и навесили на корпус пластиковый чехол, написал в своем Телеграм-канале пропагандистский российский журналист Роман Сапоньков.

Он отметил, что пульт управления "Добрыней" - точно такой же, который идет в комплекте с китайским коптером и стоит $75.

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Они купили на АлиЭкспрессе дрон за 34 тыс. руб. в розницу (оптом дешевле, понятно). И будут продавать его государству за 130 тыс. руб. Чтобы вы понимали, это гоночный дрон. Он не годится для разведки (нешифрованный сигнал, нет резервирования систем, плохая камера, нет системы возврата домой в случае глушения связи) Т.е. это не замена Мавику", - написал пропагандист и добавил, что коптер в российской компании разрабатывали 4 месяца.

Что такое "Алмаз-Антей"

"Алмаз-Антей" является российским государственным предприятием по производству противовоздушного вооружения, включая ракеты класса "земля-воздух" для российской армии. В 2014 году ЕС ввел сакции против этого предприятия.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Евросоюз ввел уже несколько санкционных пакетов, которые ударили почти по всем промышленным отраслям РФ, в том числе и военной. В РФ наблюдается существенный дефицит комплектующих.

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