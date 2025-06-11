О таком решении президент объявил после убийства ассистентки учителя в школе.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что планирует запретить социальные сети для подростков до 15 лет в стране "в ближайшие месяцы", если не будет достигнут прогресс на уровне ЕС по этому вопросу. Его слова цитирует Politico.

В издании напомнили, что Греция вместе с Францией и Испанией, пытаются повлиять на Европейский Союз, чтобы значительно ограничить время, которое подростки могут проводить в соцсетях. Однако Макрон после убийства ассистента учителя в средней школе, которое произошло 10 июня, хочет достичь более быстрого процесса.

"Мы не можем ждать", - заявил президент Франции в эфире телеканала "France 2".

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По его словам, скоро во Франции введут проверку возраста на сайтах, которые продают ножи в Интернете.

"15-летний подросток больше не сможет купить нож онлайн. Это означает, что мы введем массовые финансовые санкции и запреты", - заверил Макрон.

Убийство ассистентки учителя во Франции - что известно

Как сообщили французские СМИ, 10 июня в городе Ножан 14-летний ученик колледжа нанес смертельное ножевое ранение ассистентке учителя. Такой инцидент произошел во время проверок сумок, которую проводили жандармы на входе в учебное заведение. После удара 31-летней женщине была оказана неотложная медицинская помощь, но она умерла.

Ученика сразу задержали и доставили в жандармерию Ножана. Также известно, что полицейский, который задерживал юношу, получил легкие ранения руки.

Другие инциденты в школах

Как писал УНИАН, 10 июня во втором по населению городе Австрии в школе произошла стрельба. По предварительной информации, в результате этой трагедии погибли по меньшей мере 10 человек вместе с вероятным нападающим.

Также количество раненых из-за инцидента достигло 30 человек, некоторые из них находились в тяжелом состоянии. По информации СМИ, всего в здании школы было слышно около 20 выстрелов. Как отметил представитель местной полиции, возможно, преступник покончил с собой, но "ситуация остается крайне неясной".

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