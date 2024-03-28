С президентом Франции плодотворно работают.

В Государственной департаменте США почти сделали чистосердечное признание о том, что пытаются переубедить лидера Франции Эммануэля Макрона не рассматривать идею отправки западных войск в Украину.

Тему прокомментировал представитель Госдепа Мэтью Миллер с акцентом, что Вашингтон не собирается отправлять свой интернациональный легион Киеву, и что с Макроном плодотворно работают в связи с украинским вопросом. Об этом он высказался западным журналистам на брифинге.

Как известно, на следующей неделе ожидается визита госсекретаря США Энтони Блинкина в Париж. Франция является давним союзником Вашингтона, напомнил Миллер. Поэтому с Макроном будут говорить об Украине и о других важных вопросах.

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Конкретных деталей встречи между Макроном и Блинкеном представитель Госдепа не выдал СМИ.

"Я не могу прокомментировать эти сообщения и не собираюсь подробно комментировать встречу, но, конечно, мы четко дали понять, что Соединенные Штаты не собираются отправлять войска в Украину", - сказал он.

Есть несколько вариантов отправки войск Украине

Скандальное заявление о том, что в будущем союзники могут помочь Украине войсками лидер Франции озвучил в конце февраля 2024 года. Тогда его слова открыто не поддержал ряд стран, однако политик не остановился в своей риторике. 14 марта он уточнил, что если Франция решится направить войска в Украину, в этом будет виновата лишь Россия, развязавшая с украинцами войну.

В то же время СМИ писали, что во Франция данная идея рассматривается на секретном уровне еще с лета. Недавно издание Le figaro озвучило варианты о том, как Макрон мог бы воплотить свою идею в жизни. Некоторые сценарии оказались вполне жизнеспособными.

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