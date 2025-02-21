Путин пользуется заявлениями Трампа и еще больше разрушает украинские города, говорит аналитик.

Украину пытаются шантажировать и не исключено, что США могут прекратить помощь. Об этом сказал военный эксперт Михаил Самусь в эфире телемарафона.

"Если США прекращают помощь, а она, скорее всего, будет прекращена, то есть если будет политическое решение вообще не давать Европе и Украине ни "Patriot", ни "HIMARS", а также не будет предоставляться информация стратегической разведки, Интернет, то тогда будут проблемы. Если все же Трамп скажет, что помощи не будет, но вы можете покупать, то это позволит нам держаться достаточно эффективно", - подчеркнул эксперт.

По его словам, Россия во время визита в Киев Специального представителя президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и РФ Кита Келлога устроила несколько громких атак, чтобы продемонстрировать свои возможности.

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"Есть еще человек, который постоянно формирует сейчас вечернюю повестку дня и это президент США Трамп, который выходит и выступает. Одно из заявлений было о том, что Путин если бы хотел, то уничтожил бы украинские города на 100%, а он уничтожил на 20%. Поэтому было бы странным если бы Путин этим не воспользовался - нанесение ударов по украинским городам, новые громкие атаки. Можно прогнозировать, что россияне будут использовать очень благоприятный бэкграунд для того, чтобы показать - мы можем больше, мы можем сейчас уничтожать украинские города", - отметил Самусь.

Он считает, что это все же попытка шантажа Украины. По его словам, если США не будут выполнять свои обещания относительно продажи нашей стране систем "Patriot", то тогда действительно россияне смогут уничтожать больше наших городов. Он добавил, что на фронт это не повлияет, но это будет иметь негативные последствия для гражданского населения, потому что у нас еще не все города, аэродромы закрыты от ракет и дронов.

"Если нам не давать "HIMARS", то дронами это можно заменить, потому что дальнобойные высокоточные системы "HIMARS" все же можно заменить высоточными дальнобойными дронами - тактическими, оперативными и даже стратегическими", - сказал эксперт.

Самусь подчеркнул, что сегодня надо с Европой серьезно сотрудничать, потому что там наконец должны понять, что без Украины они не смогут противостоять России.

"В Украине есть 100 плюс бригад, а во всей Европе - 95. Мы не просто говорим, что Украина это реальная защита для Европы, которая может действительно поддерживать европейские способности и нам вместе надо развивать стратегические стили сдерживания", - сказал эксперт.

Заявления Трампа о войне в Украине

Как сообщал УНИАН, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, заявил, что россияне не уничтожили украинскую столицу, потому что не хотели: мол, экономят ракеты. "Но если бы хотели, то это было бы не 20% страны, а 100%, - сказал Трамп.

Также Трамп заявил что, если бы Путин захотел, то уже захватил бы всю Украину. При этом Трамп явно не осознает, что именно это Путин и хочет, но не может как раз из-за вооруженного сопротивления Украины.

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