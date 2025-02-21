Производство Европы интегрировано в западный рынок и имеет те же стандарты, что и американское вооружение.

Риторика Белого дома в последнее время резко изменилась в отношении Украины и поэтому есть определенные опасения, что США не просто откажутся от военной поддержки нашей страны, но и поставят на паузу то, что уже пообещали нашей стране.

По мнению военного эксперта Сергея Грабского, такая ситуация возможна, но надо не "драматизировать", а более сотрудничать с ЕС, другими странами и развивать собственное производство. Так специалист в эфире телемарафона ответил на вопрос о наличии в Украине плана "Б", который должен быть направлен на минимизацию последствий.

"Давайте не будем драматизировать. Потому еще есть такое понятие, как договорные обязательства и Соединенные Штаты просто физически не могут поставить на паузу то, что уже оплачено, и то, еще производится. Речь идет о поставках тех заявленных объемов вооружения, которые были обеспечены пакетом Конгресса США, которые президент Трамп отменить не может. Ну, и плюс это договорные обязательства...", - пояснил Грабский.

Видео дня

В то же время он признал, что такая ситуация может возникнуть и Украина должна быть к ней готова.

"У нас есть основные направления, по которым нам надо повысить сотрудничество с нашими европейскими союзниками. А именно - ракетное вооружение для систем противовоздушной обороны. Мы понимаем, насколько это важно и осознаем, что Россия не собирается прекращать атаки и поэтому обеспечение ПВО становится нашей задачей номер 1", - отмечает Грабский.

Он также напомнил, что есть такая "фигура" в американском политикуме как миллиардер Илон Маск, которому принадлежит SpaceX, а подразделения ВСУ поддерживают связь с помощью системы Starlink этой компании.

"Представьте себе, что произойдет, если выключат Starlink... Мы должны быть к этому готовы и продумывать альтернативные средства связи, коммуникации и управления войсками. Должны осознавать, что поставки бронетехники так же могут быть компенсированы европейскими союзниками, конечно не в таких объемах, как Соединенные Штаты. Мы говорим примерно о 30-40% общей помощи, что так же должно нас не успокаивать, но не дать опускать руки", - отметил Грабский.

Он добавил, что Украина должна искать альтернативные источники поступления вооружения и боевой техники. Также эксперт отметил, что надеется на потенциальные переговоры с Южной Кореей. По его мнению, эта страна может стать "арсеналом", который очень поможет в случае ухудшения ситуации с поставками американского вооружения. Кроме того, Грабский считает, что надо сотрудничать с Японией, которая способна выпускать значительные объемы вооружения и боевой техники.

Кроме того, по его мнению, Украине есть, куда расти - есть собственные мощные перспективы с беспилотными системами всех типов и тому подобное.

По словам Грабского, надо искать и другие рынки, где можно "разжиться" вооружением, например, в Южной Америке. Конечно, это не те объемы, которые могут удовлетворить Украину, но для оборонительных действий "таких объемов" может хватить. В частности, до завершения "периода неопределенности" в США, или до того момента, когда Украина выйдет на соответствующие объемы поставок вооружения из Европы, которых хватит, хотя бы, для оборонительной войны.

Грабский уточнил, что европейский рынок интегрирован в западный рынок и имеет те же стандарты, что и американское вооружение. Это означает, что страны ЕС имеют мощности для производства ракет для таких систем, как Patriot, SAMP-T и тому подобное.

"К тому же Европа значительно лучше, чем США, осознает угрозу, исходящую от Российской Федерации...", - подчеркнул Грабский. И добавил, что основной акцент надо делать на европейских союзниках, и на том, что соответствующий рынок в Европе имеет тенденции к развитию.

Также эксперт объяснил, можно ли говорить, что из-за ситуации, которая сложилась из-за новой политики Белого дома.

"Нельзя сказать, что Европа проснулась потому, что Европа очень разная. Есть Европа, условно, Испания, и есть Польша. Если мы говорим о Европе, которая приближена к нам и осознает угрозу, то да - эта Европа проснулась и помогает нам. Те, что дальше (географически - УНИАН), не хотят отойти от той удобной ситуации, в которой проживали 30 лет и не до конца осознают, что мир изменился", - сказал Грабский.

Он также считает, что надо ожидать важных решений, которые будут приняты 24 февраля в Киеве во время визита руководителей ЕС.

Тайные переговоры об Украине

Как писал УНИАН, по данным Reuters, представители США и РФ в последние месяцы тайно проводили встречи в Швейцарии для неофициальных обсуждений войны в Украине. Крайняя из них состоялась буквально на прошлой неделе. По данным источников издания, контакты начались сразу после победы Дональда Трампа на президентских выборах 5 ноября. Говорится, что участники переговоров имеют дипломатический опыт, но не являются госслужащими, и пока не понятно, кто отправил их на переговоры.

Вас также могут заинтересовать новости: