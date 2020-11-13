Президентские выборы в Молдове стартовали 1 ноября 2020 года.

Президент Молдовы Игорь Додон, которому грозит поражение на выборах, призвал граждан к протестам, выступая на митинге в Кишиневе.

Об этом сообщает Европейская правда.

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Действующий глава государства предположил неутешительные для себя результаты выборов, поэтому гражданам, по его мнению, надо будет защищать его избрание.

"15 ноября мы все, как один, должны пойти голосовать. А 16-го, если понадобится, мы все должны выйти и защищать свою победу", – сказал он своим сторонникам.

Он добавил, что молдаване "должны быть жесткими и давать отпор".

"И я вам обещаю, что мы не упустим победу. И если надо будет выйти сюда (на площадь) и защищать ее – мы выйдем и будем защищать. Не ради Додона, а ради наших детей", – ответил он.

Додон отметил, что политические конкуренты "пока не получат по морде – не поймут".

Выборы в Молдове: кто лидирует

Президентские выборы в Молдове стартовали 1 ноября 2020 года.

Во второй тур, который состоится уже в это воскресенье, 15 ноября, прорвались экс-премьер и лидер оппозиции Майа Санду (36,16%) и действующий глава Молдовы Игорь Додон (32,61%).

Игоря Додона называют пророссийским. Он выражал свою поддержку политике Путина. В унисон с Кремлем он утверждал, что Крым – Россия. Это стало причиной четырехлетней паузы в отношениях Киева и Кишинев.

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Автор: Яна Ставская