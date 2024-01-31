Депутат от "Права и справедливости" предполагает, что правящая партия Венгрии может присоединиться к правой группе ECR.

Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что он будет " открыт" до присоединения политсилы венгерского лидера Орбана к его политической семье после выборов в Европарламент.

Польская партия "Право и справедливость" является частью правой группы "Европейских консерваторов и реформистов" (ECR) в Европейском парламенте, а 12 депутатов Европарламента от партии Орбана пока не принадлежат ни к одной из политических групп в ЕП, пишет Politico.

"Я не уверен, что до европейских выборов (в июне) могут произойти какие-то изменения. После выборов я лично открыт для того, чтобы партия (Орбана) "Фидес" присоединилась к нашей группе ECR, это, конечно, будет частью дискуссий и переговоров", – сказал Моравецкий.

Видео дня

В прошлом месяце Орбан заявил, что существует скептицизм относительно перспективы их объединения, поскольку Польша и Венгрия не совпадают во взглядах на поддержку Украины.

Моравецкий поддержал Венгрию в ее противостоянии с другими странами-членами ЕС относительно выделения крайне необходимой финансовой помощи Украине, что будет обсуждаться лидерами ЕС в Брюсселе.

"Я вижу, как одна за другой происходят попытки шантажа Венгрии. Я могу лишь сказать венгерскому правительству и премьер-министру Орбану, что мы очень поддерживаем его усилия, направленные на борьбу с этими грубыми попытками шантажа, которые полностью нарушают все стандарты", – заявил он.

Позиция Орбана - детали

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пожаловался на шантаж со стороны Европейского союза, которым Венгрию заставляют разблокировать помощь Украине. Он обвинил ЕС в том, что они встали на "империалистический" путь, где становится "все меньше суверенных государств".

Также Орбан заявил, что готов согласовать выделение помощи Украине объемом 50 миллиардов евро от ЕС при одном условии. Речь идет о том, что сумму каждый год будут утверждать единогласно.

Вас также могут заинтересовать новости: