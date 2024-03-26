Бывшая жена рассказывала очень откровенные вещи о диктаторе, поделилась певица.

Личная жизнь Путина в центре внимания. Бывшая жена российского диктатора Владимира Путина Людмила Очеретная (девичья фамилия Шкребнева) сильно злоупотребляла алкоголем.

Еще в жизни Очеретной был период, когда ее пытались уговорить стать монахиней, рассказала экс-депутат Госдумы России Мария Максакова, которая также является певицей, во время интервью главреду "Гордона" Алесе Бацман. "Ее (бывшую жену Путина, - Ред.) пытались уговорить постричься в монашки, потому что, если бы она ушла в один из этих монастырей, она бы за собой потянула мощное финансирование", - поделилась собеседница.

Экс-депутат добавила, что Очеретная рассказывала очень откровенные вещи о Путине. "...Она же в какой-то момент начала сильно злоупотреблять спиртным. И в своих этих откровениях она говорила не просто обличительные, а потрясающие вещи...", - сказала певица.

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По словам Максаковой, в частности, Очеретная рассказывала, что главарь россиян после того, как выпивал хотя бы рюмку водки, становился "самым настоящим извращенцем" - начинал щипать, "выкручивал суставы".

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Владимир Путин и Людмила Шкребнева поженились 28 июля 1983 года, а уже в 2013-м объявили о том, что разводятся. По словам бывшей жены диктатора, брак распался якобы из-за того, что они почти не виделись. У экс-пары есть две дочери - Екатерина и Мария.

В начале 2016 года журналисты узнали, что экс-Путина вышла замуж во второй раз - ее избранником стал бизнесмен Артур Очеретный.

Осенью 2022 года социолог и журналист Игорь Яковенко говорил, что Путин вынужден откупаться от бывшей жены, поскольку она имеет наблюдения психологического характера. По словам эксперта, Очеретная знает, что диктатор - садист. Летом прошлого года бывший сотрудник Комитета госбезопасности СССР Сергей Жирнов утверждал, что Путин - гей.

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