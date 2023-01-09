На сегодня судно находится на 35 судоремонтном заводе в Мурманске.

Военные и судостроители РФ пытаются переложить друг на друга ответственность за доведение до критического состояния единственного российского авианосца "Адмирал Кузнецов".

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины. По данным разведки, судно сейчас находится в аварийном состоянии. Оно находится на 35 судоремонтном заводе (Мурманск).

"Чтобы продолжить ремонтные работы, недавно было принято решение о переводе корабля из сухого дока к одному из причалов судоремонтного завода. Впрочем, еще на стадии подготовки к перемещению выяснилось, что крейсер вообще не способен перемещаться собственным ходом. Следовательно, была осуществлена попытка перемещения с помощью нескольких буксиров", - говорится в сообщении.

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Однако, как отметили в разведке, это также оказалось невозможным из-за критического состояния корпуса корабля. Специалисты-судоремонтники предупредили, что состояние "Адмирала Кузнецова" в принципе не позволяет спускать его на воду.

"В таком случае он с высокой долей вероятности перевернется на бок и утонет. При обследовании водолазными командами корпуса корабля было обнаружено, что металлические конструкции ниже третьей палубы подверглись значительной коррозии. Трюмы полностью заполнены мутной водой, что делает невозможным детальное обследование корабля изнутри. Должностные лица 35 судоремонтного завода и руководство флота пытаются переложить друг на друга ответственность за текущее состояние дел. Сейчас невозможно даже установить, кто именно принял решение о перемещении корабля", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что командование флота выдвинуло штрафные санкции на 1,5 млрд рублей руководству завода за срыв сроков ремонта и невыполнения контракта. В свою очередь менеджментом предприятия обнародовано письмо, в котором указано, что завод не виновен в доведении корабля до текущего плачевного состояния.

"С высокой долей вероятности виновными признают военное представительство на заводе, которое осуществляло надзор за ходом работ. По имеющимся данным, на сегодня не существует даже приблизительных сроков завершения ремонта "Адмирала Кузнецова" и возвращения его на службу", - подытожили в ГУР.

Состояние российского флота

С начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили 16 единиц российских плавсредств, включая боевые корабли и катера. Самой дорогой потерей для россиян (до 700 миллионов долларов) оказался крейсер и флагман ЧФ РФ "Москва", потоплен ВМС Украины весной 2022 года.

По словам руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, роль Черноморского флота "на 70% сведена на нет, ибо он уже не может выполнять свои функции".

22 декабря сообщалось, что на российском крейсере "Адмирал Кузнецов", находящийся на ремонте в Мурманске, произошел пожар. Минобороны РФ планирует передать корабль в состав Военно-морского флота не ранее, чем в 2024 году.

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