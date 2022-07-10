Джонсон не исключает, что вернется к публицистике и выступлениям с лекциями.

Премьер Великобритании Борис Джонсон намерен уйти из политики на следующих выборах.

Об этом сообщает The Telegraph.

Как пишет издание, Джонсон принял отставку более 50 чиновников своего правительства.

Джонсон не будет отказываться от своего депутатского мандата сейчас, чтобы избежать проведения довыборов в Палату общин. Он намерен, завершить политическую карьеру на следующих выборах или последовать примеру предшественницы Терезы Мэй, которая после ухода с поста премьера продолжает работать депутатом.

Джонсон также не исключает, что вернется к публицистике и выступлениям с лекциями. Так, издательство Hodder & Stoughton до сих пор ожидает от него биографии Уильяма Шекспира, которую планировали выпустить еще в 2016 году к 400-летию со дня смерти драматурга, но отложили после назначения господина Джонсона главой МИДа. Политик уже получил аванс в размере £88 тыс.

Отставка Бориса Джонсона:

Еще 6 июля Джонсон заявил, что готов уйти в отставку лишь в двух случаях: если правительство не сможет продолжать должным образом выполнять работу; и если правительство не сможет и дальше оказывать поддержку Украине.

Уже 7 июля премьер-министр объявил, что уходит в отставку.

Отставка Джонсона стала результатом беспрецедентного давления со стороны его правительства. В отставку подали министры финансов и здравоохранения. За ними были новые увольнения. Всего сложили полномочия более 40 членов правительства.

Причиной, по которой была инициирована отставка Джонсона, стал секс-скандал. Заместитель председателя консерваторов Крис Пинчер приставал к коллегам по парламенту и будучи пьяным домогался нескольких мужчин в баре. Джонсон якобы знал о его скандальном поведении до того, как назначил на должность.

Среди претендентов на кресло Джонсона: министр иностранных дел Лиз Трасс, министр по торговой политике Пенелопа Мордонт, Риши Сунак (до 5 июля - глава казначейства), председатель специального комитета по здравоохранению и социальной помощи Джереми Хант.

В Консервативной партии планируют избрать нового премьер-министра Великобритании вместо Бориса Джонсона в начале сентября, когда Палата общин вернется с летних каникул.

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