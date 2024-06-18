В Закон об экспорте оружия хотят внести изменения, которые позволят непрямые поставки в Украину.

Комитет по вопросам политики безопасности Национального совета Швейцарии хочет разрешить поставки оружия в Украину при определенных условиях.

Сегодня большинство комитета заявило о намерении внести соответствующие изменения в "Закон о военных материалах", который сейчас препятствует такому реэкспорту. Законопроект подают на рассмотрение Нацсовета , пишет Blick.

Речь идет об ослаблении запрета на реэкспорт для стран, которые имеют подобные Швейцарии механизмы экспортного контроля и разделяют схожие ценности. Срок действия декларации о нераспространении экспорта для этих стран должен быть ограничен пятью годами.

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Отмечается, что оружие можно будет передать в третью страну только если оно будет отвечать определенным условиям. "В частности, она не должна серьезно и систематически нарушать права человека. Также не должно быть риска, что вооружение из Швейцарии будет использовано против гражданского населения третьей страны", - говорится в статье.

Нейтралитет Швейцарии

Как известно, ранее страна запретила Германии передать Украине боеприпасы для Gepard, а Дании - бронированные машины Piranha III. Власти объяснили это соблюдением закона о нейтралитете.

Еще в прошлом году в Испании сообщали, что Берн наложил вето на отправку определенных военных материалов Украине.

Западные СМИ неоднократно сообщали о попытках найти способ предоставить Украине военную помощь, однако успеха они не имели.

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