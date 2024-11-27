Генеральный директор Tesla Илон Маск будет иметь значительное влияние на избрание кандидата "царя ИИ", считают журналисты.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначения "царя искусственного интеллекта" в Белом доме.

Он будет отвечать за координацию федерального регулирования и использования искусственного интеллекта в правительстве, сообщает TechCrunch. Отмечается, что "царь ИИ" не будет нуждаться в одобрении Сената. Это позволит ему быстрее приступить к работе для достижения целей, которые ставит перед собой администрация.

Роль "царя ИИ" могут совместить с ролью "криптоцаря", над которой Белый дом также размышляет. Эта должность будет дополнять роль руководителей агентств по вопросам ИИ, созданных в соответствии с указом президента Джо Байдена об искусственном интеллекте. При этом Трамп может решить устранить этих чиновников и их офисы в пользу подхода к управлению по принципу "сверху-вниз".

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Журналисты отметили, что пока никаких имен на рассмотрение не было выдвинуто:

"Но генеральный директор Tesla Илон Маск и Вивек Рамасвами, сопредседатели неправительственной организации DOGE, будут иметь значительное влияние на то, кто получит роль "царя ИИ".

Искусственный интеллект - новости, которые сообщались

Генеральный директор компании OpenAI, которая создала ChatGPT, Сэм Альтман, считает, что в ближайшие 5 лет люди создадут всеобщий искусственный интеллект. Таким образом машина сможет самостоятельно мыслить, обучаться, осознавать себя и выполнять все интеллектуальные задачи, что и человек.

16 ноября сообщалось, что маркетологи известной компании Coca-Cola пересняли свою легендарную новогоднюю рекламу "Праздник приближается" с помощью нейросетей.

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