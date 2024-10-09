По словам главного прокурора МУС, никто не имеет права казнить гражданского человека или военнопленного.

В Международном уголовном суде есть мандат на расследование случаев вероятных казней военнопленных, которые происходят во время войны в Украине. Об этом заявил главный прокурор МУС Карим Хан во время встречи с украинскими журналистами в Гааге, передает Радио Свобода.

"Каждое положение Римского статута... можно применить, они все имеют значение. Наша работа заключается в том, чтобы применять методологический подход, организовывать стратегию расследования. И послание должно быть уже четким: независимо от того, является ли кто-то главой государства, правительства, командиром или солдатом, как говорит генеральный секретарь (ООН), даже войны имеют правила, и никто не имеет права казнить гражданского человека или военнопленного...", - подчеркнул он.

По словам Карима Хана, если такой человек действует безнаказанно, то это может быть в юрисдикции Международного уголовного суда, поскольку Гаага имеет юрисдикцию относительно событий в Украине.

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Казнь украинских военнопленных - что известно

Ранее омбудсман Украины Дмитрий Лубинец отреагировал на видео, на котором российские оккупанты казнили украинских военнопленных. По его словам, такие инциденты "недопустимы и являются нарушением прав человека".

Также госдепартамент США отреагировал на информацию о массовой казни украинских пленных российскими солдатами. Он подчеркнул, что с самого начала полномасштабного вторжения "Россия совершает ужасные действия".

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