В Международном уголовном суде есть мандат на расследование случаев вероятных казней военнопленных, которые происходят во время войны в Украине. Об этом заявил главный прокурор МУС Карим Хан во время встречи с украинскими журналистами в Гааге, передает Радио Свобода.
"Каждое положение Римского статута... можно применить, они все имеют значение. Наша работа заключается в том, чтобы применять методологический подход, организовывать стратегию расследования. И послание должно быть уже четким: независимо от того, является ли кто-то главой государства, правительства, командиром или солдатом, как говорит генеральный секретарь (ООН), даже войны имеют правила, и никто не имеет права казнить гражданского человека или военнопленного...", - подчеркнул он.
По словам Карима Хана, если такой человек действует безнаказанно, то это может быть в юрисдикции Международного уголовного суда, поскольку Гаага имеет юрисдикцию относительно событий в Украине.
Казнь украинских военнопленных - что известно
Ранее омбудсман Украины Дмитрий Лубинец отреагировал на видео, на котором российские оккупанты казнили украинских военнопленных. По его словам, такие инциденты "недопустимы и являются нарушением прав человека".
Также госдепартамент США отреагировал на информацию о массовой казни украинских пленных российскими солдатами. Он подчеркнул, что с самого начала полномасштабного вторжения "Россия совершает ужасные действия".