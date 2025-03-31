В администрации царит нескрываемое презрение к Европе, а возможно и к остальному миру.

Дональд Трамп начал "революцию здравого смысла", которая должна перевернуть мир. Об этом пишет президент и главный исполнительный директор американского аналитического центра Atlantic Council Фредерик Кэмп.

"Джин вышел из бутылки", - недавно сказал автору публикации высокопоставленный чиновник из страны НАТО. По его словам, закончилась 80-летняя эра, когда США гарантировали безопасность Европы, которая теперь должна стать самодостаточной.

Сначала сам Кэмп отвергал такой взгляд на вещи, но теперь вынужден определить очевидное, поскольку европейцы активно обсуждают вопросы собственного ядерного оружия, своих отношений с Китаем, собственных усилий по защите Украины от России и Гренландии от США.

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При этом в Европе уже хорошо осознали, что в действующей администрации президента США откровенно презирают Старый Свет. "Консенсус [в администрации Трампа] заключается в том, что Европа woke (пренебрежительный термин, которым трамписты обзывают либералов, сторонников прав меньшинств, борцов с изменением климата и т.д. - УНИАН), слабая и живет за чужой счет. Это не мнение меньшинства [в администрации Трампа]", - сказал Кемпу посол одной из европейских стран после очередного раунда переговоров с американцами.

Высокопоставленный украинский чиновник сказал Кэмпу, что Киев тоже уже смирился с тем, что США больше не являются союзником, которого можно было упрекнуть за недостаточную помощь, а вместо этого превратились в лучшем случае в нейтрального посредника.

Неназванный соратник Трампа по просьбе Кемпа объяснил ему логику такого резкого разворота во внешней политике, который совершил президент США. Тот в ответ напомнил о временах краха социалистического лагеря и распада СССР.

"То, что вы наблюдаете, - это революция. И, как вы знаете, у каждой революции есть своя логика, свои правила и своя путаница", - сказал трампист. Несколько других знакомых Кэмпа из окружения Трампа согласились с этой оценкой, хотя уточнили, что сам президент США далеко не столь радикальный "революционер", как некоторые представители его команды.

Через три дня после своей инаугурации и ряда его самых первых указов Трамп заявил, что это является "ничем иным, как революцией здравого смысла".

"Наша страна вскоре станет сильнее, богаче и сплоченнее, чем когда-либо прежде, а вся планета будет более мирной и процветающей в результате этого невероятного импульса, а также того, что мы делаем и будем делать", - уверял он.

Однако Фредерик Кемп не готов поверить на слово хвастовству Трампа о лучшем мире с новым взглядом на здравый смысл. По словам аналитика, время покажет, в каком состоянии Трамп оставит и Соединенные Штаты, и их союзников, и остальной мир.

Политика Трампа: последние новости

Как писал УНИАН, после победы на выборах Трамп откровенно провозгласил намерение аннексировать Гренландию, взять под контроль США Панамский канал и выражал желание аннексировать Канаду, или по крайней мере пересмотреть границы с ней.

Также мы рассказывали, что Трамп пригрозил Украине большими проблемами, если она не подпишет соглашение о полезных ископаемых. Это соглашение раскритиковали в западных СМИ как аморальное и кабальное для Украины.

Между тем Трамп продолжает рассказывать, как он верит в добрые намерения Путина, хотя тот очевидно тянет время, чтобы продолжать войну, что признавал и сам же Трамп.

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