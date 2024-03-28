Он считает, что создатель Telegram должен лучше за ним следить.

Пресс-секретарь правителя России Дмитрий Песков связал "дуровский" Telegram с событиями в "Крокусе" - терактом, о котором Москва была заблаговременно предупреждена.

Представитель Владимира Путина акцентировал, что РФ ждет от создателя мессенджера Павла Дурова больше внимания. Песков считает, что его феноменальный ресурс недостаточно безопасен для россиян, так как используется в террористических целях.

"Безусловно, мы ожидали бы от Павла Дурова большего внимания. Потому что этот уникальный и феноменальный с технологической точки зрения ресурс, который вырос на глазах у нашего поколения, он все больше становится инструментом в руках террористов, используется в целях террористических", - сказал Песков Shot.

При этом он уточнил, что у Кремля пока что нет планов блокировать Telegram, как это ранее сделал режим с социальной сетью Instagram.

Ранее пропагандистские СМИ РФ утверждали, что подозреваемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холле" вербовали через Telegram.

Буданов рассказал о влиянии Telegram в Украине

На днях в Украине также заявили, что мессенджер Telegram является опасным с точки зрения национальной безопасности государства. Однако возможности социальной сети также можно использовать во благо. Об этом говорил глава ГУР Украины Кирилл Буданов.

Он отметил, что Telegram является эффективным средством связи с украинцами, проживающими на временно оккупированных территориях. "Благодаря ему можно что-то доносить до людей на оккупированных территориях", - считает глава ГУР.

Отметим, что на данный момент Украина рассматривает идею ограничить работу Telegram. Речь идет об регулировании его работы. Соответствующий законопроект есть в Раде.

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