В стране был одобрен план реструктуризации, сокращающий большую часть госдолга в размере $70 млрд.

Бывший министр финансов Украины Наталья Яресько увольняется с поста исполнительного директора Финансового наблюдательного совета Пуэрто-Рико после того, как успешно завершила реструктуризацию долга этой страны.

Об этом написал секретарь Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Лямец в Facebook.

С небольшого островного государства списали 80% долгов (от $70 миллиардов).

"Я оставляю наблюдательный совет в период восстановления и стабильности. Я уверена, что путь, который привел нас к этому важному этапу, приведет Пуэрто-Рико к дальнейшему росту и процветанию", - заявила Яресько.

Журналист отметил, что для Украины она "не стала делать чудеса".

"Когда Яресько реструктуризировала долги Украины - то наотрез отказалась просить списать долги. Хотя Украина тогда была после Майдана и потери Крыма с Донбассом, с дырявым бюджетом и в разгар банкопада. Тогда Яресько считала, что Украина в отличном состоянии. И способна платить по миллиардным долгам", - отметил он.

Лямец заявил, что Яресько "нагрузила Украину сверху печально известными варрантами,которые стали как бы компенсацией + благодарностью для добрых инвесторов".

"В чем причина неуступчивости, никто так и не узнал. Возможно, в долгах сидели те парни, которых нельзя было (не хотелось) оставить без денег. Яресько даже встречалась с переговорщиками оттуда наедине, что прямо запрещено и является коррупцией. Итог нам известен. Украина платит по полной", - добавил журналист.

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Работа Натальи Яресько в Украине

Инвестиционный банкир американского происхождения Наталья Яресько заняла позицию министра финансов в правительстве Арсения Яценюка в 2014 году. За год работы Минфин во главе с Яресько возобновил сотрудничество с МВФ по программе расширенного финансирования в 17,5 млрд долл., а также провел реструктуризацию части внешнего долга Украины перед частными кредиторами, уменьшив долговую нагрузку на финансы страны на 12 млрд долл. до 2020 года. Яресько ушла с поста главы Минфина в связи с отставкой правительства Арсения Яценюка весной 2016 года.

Напомним, в 2019 году Верховная Рада создала временную следственную комиссию, которая должна расследовать ситуацию с заключением соглашения между Министерством финансов и Специальным комитетом кредиторов по реструктуризации внешнего долга в 2015 году.