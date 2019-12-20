Рада создала комиссию для расследования реструктуризации долга Украины в 2015 году

Инициаторы создания комиссии указывают, что подписание договора ограничило возможности для экономического роста страны.

Верховная Рада создала временную следственную комиссию, которая должна расследовать ситуацию с заключением соглашения между Министерством финансов и Специальным комитетом кредиторов по реструктуризации внешнего долга в 2015 году.

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Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего постановления №2163 «Об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для проведения расследования сведений о заключении Соглашения между Министерством финансов Украины и Специальным комитетом кредиторов по реструктуризации внешнего долга в 2015 году» проголосовал 291 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

«В свою очередь, Верховная Рада Украины обязана выполнить свою контрольную функцию и способствовать установлению соответствия экономических последствий заключенного соглашения о реструктуризации долга национальным интересам государства Украина путем создания Временной следственной комиссии для проведения расследования сведений о заключении Соглашения между Министерством финансов Украины и Специальным комитетом кредиторов по реструктуризации внешнего долга в 2015 году», - сказано в пояснительной записке к постановлению.

Инициаторы постановления напомнили, что в марте-августе 2015 года правительство и комитет кредиторов Украины провели комплекс мероприятий, направленных на уменьшение долгового давления на экономику Украины и рисков возникновения дефолта. В результате проведенных правительством и лично министром финансов Украины Натальей Яресько переговоров с клубом кредиторов Украины было достигнуто согласие о реструктуризации долга нашей страны.

Реструктуризация части внешнего долга Украины предусматривала немедленное списание 20% основной суммы такого долга (около 3 млрд долларов) при условии повышения средневзвешенной купонной ставки с 7,22% до 7,75% годовых. Погашение гособлигаций отсрочено на 4 года – с 2015-2023 на 2019-2027 годы.

В качестве компенсации Украиной были выпущены дополнительные ценные бумаги - ВВП-варранты (VRI). Механизм VRI начинает действовать только в случае, если ВВП Украины достигнет 125,4 млрд долларов. Суммы выплат по ним зависят от динамики роста ВВП Украины: при темпах до 3% включительно выплаты носят нулевой характер, от 3% до 4% - составят 15% от каждого процента прироста ВВП более 3%, от 4% - 40% каждого дополнительного процента.

«Таким образом, в результате проведенных Натальей Яресько переговоров созданы абсурдные условия, в которых Украине экономически невыгодным является придерживаться курса экономического роста. Согласно предложенной реструктуризации, рост экономики более чем на 4% в год для страны становится чрезвычайно трудным с точки зрения долговой нагрузки. Первые выплаты начнутся в 2022 году и продлятся до 2040 года. За этот период кредиторы получат по меньшей мере 14 млрд долларов по подсчетам экспертов. Украине становится невыгодно поддерживать высокие темпы роста, поскольку заработанное придется отдавать кредиторам», - сказано в пояснительной записке.

Как сообщал УНИАН, инвестиционный банкир американского происхождения Наталья Яресько заняла позицию министра финансов в правительстве Арсения Яценюка в 2014 году. За год работы Минфин во главе с Яресько возобновил сотрудничество с МВФ по программе расширенного финансирования в 17,5 млрд долл., а также провел реструктуризацию части внешнего долга Украины перед частными кредиторами, уменьшив долговую нагрузку на финансы страны на 12 млрд долл. до 2020 года. Яресько ушла с поста главы Минфина в связи с отставкой правительства Арсения Яценюка весной 2016 года.