Первые сообщения о таинственном недуге пришли в 2016 году из посольства США на Кубе.

Новое исследование Национальной академии наук США выявило, что причиной головной боли американских дипломатов на Кубе и в Китае мог стать направленный поток микроволновой энергии.

Хотя отчет не делает вывода о том, что использование такой энергии было преднамеренным, он отмечает, что ее могли использовать в злонамеренных целях, пишет Голос Америки.

"В целом выглядит так, что направленная пульсирующая энергия радиочастот, является наиболее вероятным механизмом, который объясняет рассмотренные случаи, особенно у лиц с выраженными ранними проявлениями", - говорится в отчете.

Ученые утверждают, что среди вероятных причин они также рассмотрели влияние химикатов, инфекционные заболевания и психологические факторы, но пришли к выводу, что это вряд ли могло вызвать ухудшение здоровья американских дипломатов.

С 2016 года у по меньшей мере 24 сотрудников правительства США и членов семей дипломатов на Кубе обнаружили симптомы, похожие на сотрясение мозга. Впоследствии подобные симптомы появились у американских дипломатов в Гуанчжоу, что в Китае. После сообщений о проблемах со здоровьем группу дипломатов эвакуировали. Впрочем, медики не смогли выяснить причины таинственного заболевания.

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Долгое время причиной ухудшения здоровья считали возможные акустические атаки. Головная боль у дипломатов появлялась после того, как они слышали странный шум. По свидетельствам, он был "подобным звуков цикад или насекомых, но очень громкий, и возможно слишком "механический".

Кубинские власти отрицают причастность своего правительства к ухудшению здоровья дипломатов США и сказала, что его вызвала "массовая истерия".

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Автор: УНИАН