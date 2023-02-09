В официальных документах его поездка в Минск нигде не фигурирует.

Член немецкой ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Петр Быстрон мог скрыто посетить Беларусь в ноябре 2022 года.

Как сообщает RND об этом говорится в расследовании центра Correctiv и литовского телеканала LRT. Отмечается, что немецкий депутат, чтобы попасть в Беларусь, пересек границу с Литвы, но не упомянул этот факт в отчете о заграничной командировке.

По данным источника телеканала в пограничных органах Литвы, депутат AfD якобы въехал на территорию Беларуси на машине из Литвы 16 ноября, а вернулся 19 ноября.

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Выезжал из Беларуси Быстрон также через Литву. Литовские пограничники проверяли его, также было записано имя его водителя. Но официально пограничники отказались об этом говорить.

Зачем немецкий депутат ездил в Беларусь невыяснено. Он не ответил на письменный запрос расследователей, а в личном разговоре не подтвердил и не опроверг факт визита.

Глава комитета Бундестага по иностранным делам Михаэль Рот сказал, что член AfD в ноябре 2022 года действительно подавался на командировку в Литву.

"Быстрон написал заявление на имя президента Бундестага 9 ноября 2022 года об утверждении поездки в Вильнюс/Литва с 14 по 16 ноября 2022 года. Ни в официальной заявке на поездку, ни в отчете о поездке Быстрона нет ни одного упоминания о поездке в Беларусь", – сказал Рот.

Он добавил, что Беларусь поддерживает войну РФ против Украины. В связи с этим Рот хочет обсудить визит Быстрона на заседании комитета, потому что поездки в Беларусь не являются "в интересах немецкого Бундестага".

Угроза со стороны Беларуси

По словам спикера Государственной пограничной службы Андрея Демченко, ситуация на границе с Беларусью полностью контролируемая, не фиксируется создание мощной ударной группировки для вторжения в Украину.

При этом в Беларуси постоянно проходят совместные с РФ военные учения. Военный эксперт Олег Жданов считает, что этими учениями Россия хочет держать Украину, а также Польшу и страны Балтии, в напряжении и отвлекать украинских военных на северную границу.

Между тем, Москва продолжает перебрасывать в Беларусь военных и вооружение.

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