В МИД РФ заявили о сомнительных показаниях анонимных свидетелей.

Москва отказалась признавать решение Гаагского окружного суда по делу о трагедии рейса МН17 в июле 2014 года. В министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили о "политическом заказе".

"На протяжении всего процесса суд находился под беспрецедентным давлением со стороны нидерландских политиков, представителей прокуратуры и СМИ, навязывавших политически мотивированный итог разбирательства", - говорится в официальном заявлении МИД РФ.

При этом российские дипломаты заявили, что иного приговора не могло быть из-за межгосударственного иска против России.

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"Просто не могли допустить на национальном уровне какого-либо иного приговора, кроме обвинительного, поскольку в таком случае рассыпались бы их аргументы в международных форматах", - объяснили в России.

Кроме того, в Москве снова заявили о сомнительном характере показаний анонимных свидетелей и напомнили, что российские аргументы суд не принял.

"Глубоко сожалеем, что Окружной суд Гааги пренебрег принципами беспристрастного правосудия в угоду текущей политической конъюнктуре, нанеся тем самым серьезный репутационный удар по всей судебной системе Нидерландов", - подытожили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Решение суда по делу рейса MH17 - что известно

17 ноября суд в Гааге вынес решение, согласно которому рейс MH17 Малазийских авиалиний сбили в 2014 году российской ракетой из установки "Бук" с поля под Первомайском, в результате атак и погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа. При этом в суде признали, что на момент таргедии указанную территорию контролировала Российкая Федерация.

Кроме того, суд признал Игоря Стрелкова-Гиркина виновным в трагедии, а Сергея Дубинского и Леонида Харченко считают участниками запуска ракеты - они получили пожизненные сроки.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на решение по делу рейса МН17 и призвал к суду над заказчиками. В свою очередь глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что первые приговоры посылают сигнал РФ, что никакая ложь не поможет избежать правосудия.

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