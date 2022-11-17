Дмитрий Кулеба приветствовал первые приговоры за сбитие MH17.

Первые приговоры суда в Гааге по делу о сбивании российской ракетой малайзийского рейса MH17 на Донбассе посылают сигнал РФ, что никакая ложь не поможет избежать правосудия.

"Приветствую первые приговоры за сбитие MH17. Титаническая совместная работа Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии, Малайзии. Эти решения посылают сигнал РФ: никакая ложь не поможет избежать правосудия", - отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

Кулеба подчеркнул, что вся вертикаль командования российских преступников должна быть привлечена к ответственности.

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Приговор суда в Гааге: детали

Суд в Гааге сегодня, 17 ноября, подтвердил, что рейс MH17 Malaysia Airlines был сбит в 2014 году ракетой российского производства. Суд считает, что MH17 был сбит ракетой "Бук" с сельскохозяйственного поля под Первомайском, в результате чего погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.

Суд также признал, что территорию так называемой "ДНР" на момент сбития самолета контролировала Россия.

В ударе по гражданскому самолету обвинялись Сергей Дубинский, Олег Пулатов, Леонид Харченко и Игорь Стрелков-Гиркин. Суд признал Пулатова невиновным, вину Стрелкова-Гиркина считает доказанной, Харченко и Дубинский считаются участниками запуска ракеты: они получили пожизненные сроки.