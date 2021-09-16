Правительство Дании собирается запретить преступникам, отбывающим пожизненное заключение, вступать в новые романтические отношения.
Об этом пишет BBC.
Заключенные будут ограничены контактами только с теми, кто уже находится рядом с ними в течение первых 10 лет заключения. Правительство считает, что запрет предотвратит рост количества "фанатов" преступников.
Решение было принято после известия о том, что 17-летняя Каммилла Курштейн влюбилась в убийцу Петера Мадсена. Они в течение двух лет обменивались письмами и разговаривали по телефону.
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Министр юстиции Ник Хеккеруп сказал, что такие отношения "необходимо прекратить", и добавил, что осужденные преступники "не должны иметь возможность использовать тюрьмы в качестве центров знакомств или медиа-площадок, чтобы хвастаться своими преступлениями".
Новый закон также запретит заключенным, отбывающим длительный срок, свободно публиковать сообщения о преступлениях в соцсетях и обсуждать их в подкастах.
Убийство журналистки в Дании
- Части тела 30-летней Ким Валль нашли в море 21 августа 2017 года, спустя 11 дней после того, как она брала интервью у Петера Мадсена на подлодке "Наутилус".
- Изобретатель признался, что расчленил тело, но утверждал, что не убивал женщину умышленно.
- После происшествия "Наутилус" затонул. Как предполагали полицейские, Мадсен затопил подлодку специально.
- 25 апреля 2018 года его приговорили к пожизненному заключению.
В январе 2020 года Мадсен женился на российской политической активистке Дженни Курпен, матери двоих детей, получившей убежище в Финляндии.
В октябре того же года изобретатель попытался сбежать из тюрьмы.