Все из-за скандала вокруг убийцы журналистки Петера Мадсена.

Правительство Дании собирается запретить преступникам, отбывающим пожизненное заключение, вступать в новые романтические отношения.

Об этом пишет BBC.

Заключенные будут ограничены контактами только с теми, кто уже находится рядом с ними в течение первых 10 лет заключения. Правительство считает, что запрет предотвратит рост количества "фанатов" преступников.

Решение было принято после известия о том, что 17-летняя Каммилла Курштейн влюбилась в убийцу Петера Мадсена. Они в течение двух лет обменивались письмами и разговаривали по телефону.

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Министр юстиции Ник Хеккеруп сказал, что такие отношения "необходимо прекратить", и добавил, что осужденные преступники "не должны иметь возможность использовать тюрьмы в качестве центров знакомств или медиа-площадок, чтобы хвастаться своими преступлениями".

Новый закон также запретит заключенным, отбывающим длительный срок, свободно публиковать сообщения о преступлениях в соцсетях и обсуждать их в подкастах.

Убийство журналистки в Дании

Части тела 30-летней Ким Валль нашли в море 21 августа 2017 года, спустя 11 дней после того, как она брала интервью у Петера Мадсена на подлодке "Наутилус".

Изобретатель признался, что расчленил тело, но утверждал, что не убивал женщину умышленно.

После происшествия "Наутилус" затонул. Как предполагали полицейские, Мадсен затопил подлодку специально.

25 апреля 2018 года его приговорили к пожизненному заключению.

В январе 2020 года Мадсен женился на российской политической активистке Дженни Курпен, матери двоих детей, получившей убежище в Финляндии.

В октябре того же года изобретатель попытался сбежать из тюрьмы.

Автор: Людмила Жерновская