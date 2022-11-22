В управлении считают вторжение в Украину "огромным провалом" Путина.

Заместитель директора по операциям Центрального разведывательного управления США Дэвид Марлоу заявил, что служба готова сотрудничать с недовольными войной против Украины россиянами.

Заявление прозвучало в ходе его первого публичного выступления с момента вступления в должность в 2021 году. Агентство ищет для вербовки военных чиновников, олигархов, руководителей, пишет The Wall Street Journal. По его словам, вторжение в Украину стало огромным провалом для президента РФ Владимира Путина.

Кроме того, оно открывает возможности для западных спецслужб среди недовольных россиян, сказал Марлоу во время выступления в Университете Джорджа Мейсона.

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"Путин был в своем лучшем моменте за день до вторжения, когда у него еще была возможность принуждать Украину, влиять на НАТО и демонстрировать, что Россия - сильная держава. Он растратил все до единого", - сказал Марлоу, отметив, что сейчас ЦРУ "открыты к сотрудничеству".

"Мы ищем по всему миру россиян, которым это так же противно, как и нам", - добавил он.

Заместитель директора ЦРУ по анализу Линда Вайсголд, которая также присутствовала на мероприятии, считает, что война в Украине еще не близка к завершению.

По ее мнению, несмотря на неоднократные неудачи, Путин не отказался от своих первоначальных целей. Ключевым фактором в противостоянии является понимание каждой стороной того, за что они борются, добавила она.

"Украинские солдаты это знают. Русские солдаты не очень", - подчеркнула Вайсголд.

ЦРУ и война в Украине

В октябре СМИ сообщали, что директор Центрального разведывательного управления Билл Бернс прибыл в Украну и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По данным CNN, он пообещал, что США продолжат делиться разведданными с Украиной.

16 ноября стало известно, что Бернс находился в Киеве во время массированной атаки РФ по Украине 15 ноября. По данным СМИ, в момент атаки он был в посольстве США.

Известно, что перед визитом в Украину глава ЦРУ встретился с главой российской разведки Сергеем Нарышкиным в Турции, где предостерег РФ от использования ядерного оружия в Украине.

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