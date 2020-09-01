Он заявил, что его поддерживают миллионы людей.

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, высказываясь сегодня о ситуации в стране, заявил журналистам, что его беспокоит не власть - он просто не хочет, чтобы альтернативные силы порезали на куски страну.

Об этом сообщает БЕЛТА.

"Я напрягаюсь только по одному поводу: хочу защитить то, что мы создавали четверть века своими руками. Мы из руин и пепла подняли эту страну", - заявил Александр Лукашенко.

Он заявил, что его поддерживают миллионы людей, и он опасается, что если альтернативные силы придут к власти, то «порежут все на куски, начнут резать этих людей и их детей».

"Вот что меня больше всего беспокоит. Не власть, как в России некоторые говорят: "Лукашенко посиневшими пальцами держится за власть". Я не хочу, чтобы порезали на куски мою страну, которую я лепил на обломках империи, и не хочу, чтобы порезали честных, порядочных людей, которые работали на это. Это будет не люстрация, как некоторые говорят. Это будет резня. И то, что произошло в Украине, будет цветочками", – сказал Лукашенко.

Говоря о "переобувшихся" чиновниках, которые «вырвались сейчас в так называемый координационный совет», Александр Лукашенко отметил, что «в любом обществе хватает таких людей». Он заявил, что всегда "старался относиться к ним по-отечески" и поддерживал на карьерном пути.

"Потом показалось, что власть наклонилась, а может, уже и где-то рухнула. И не потому, что он наконец-то проснулся или мать ему глаза раскрыла. Нет. Он увидел, что эта власть, наверное, рухнет - надо бежать в другую. Вот он и побежал. За четверть века у меня таких случаев пусть и немного, но было. Немного, потому что власть всегда была твердая, а сейчас им в виртуальном мире показалось, что власть чуть ли не лежит, поэтому можно о Лукашенко ноги вытереть", - сказал президент.

Некоторые из таких чиновников вошли в так называемый координационный совет и ответят за свою деятельность там по закону, добавил глава государства.

"По фактам захвата власти возбуждено уголовное дело. Вот он и ответит по закону, и спрятаться нигде не сможет. И другие, которых мы вовремя рассмотрели и отправили кого на покой, кому просто предложили заниматься бизнесом. Они тоже неоткровенно, но где-то "постятся", – сказал Лукашенко.

На ситуации в стране "хайпанули" и некоторые журналисты, считает он. По его мнению, они заранее приняли решение покинуть свои телеканалы и просто ждали момента, чтобы вернуться уже на нагретые места.

"И не надо придумывать, что пошла какая-то волна - кого-то обидели, кого-то избили. Не в этом дело. Они давно знали, что надо делать. Пусть делают, мы им дали свободу", - добавил Лукашенко.

Что происходит в Беларуси: Хроника протестов

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. 11 августа в стране объявили общенациональную забастовку.

В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них во время задержания и в СИЗО сильно били.

Европейский Союз не признает результатов выборов президента Беларуси.

16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек.

30 августа во время «Марша мира и независимости» вновь произошли задержания. На улицах Минска заметили гусеничную военную технику.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Андрей Василюк