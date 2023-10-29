Андрей Пионтковский напомнил, что большинство парламентариев поддерживают Киев.

Фундаментальные моменты, которые касаются финансовой помощи Украине, не изменятся с приходом нового спикера Палаты представителей США. Могут лишь возникнуть процедурные сложности.

"Не будем преувеличивать роль спикера Палаты представителей США. Она важна в процедурных вопросах. Он может затягивать, но он не изменит фундаментальных вещей, которые касаются финансовой помощи Украине. За нее выступают 3/4 членов Палаты представителей. Все демократы – 100%, и как минимум примерно половина республиканцев", - заявил политолог Андрей Пионтковский в комментарии "Эспрессо".

При этом он указал, что за Украину будут голосовать, если будет контроль. По его словам, могут быть процедурные проблемы, но помощь Украине все равно будет.

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"А второе условие, что президент Байден должен определить четкую цель этой помощи. Считаю, что за Байденом это не задержится. Тем более, что в его исторической речи он говорил о том, что помощь оказывается Украине для того, чтобы она смогла выбросить российских агрессоров со всей территории", - подытожил эксперт.

Майк Джонсон - новый спикер Палаты представителей

Новым спикером Палаты представителей США стал республиканец Майк Джонсон. Президент США Джо Байден призвал Джонсона содействовать выделению дополнительного финансирования для Украины.

При этос Джонсон выступил за усиление контроля за выделенными Украине средствами. Также он заявил, что Палата представителей рассмотрит помощь Украине и Израилю отдельно, а не вместе, как предполагалось.

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