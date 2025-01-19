Независимо от юридических результатов, даже частичное отступление США может нанести ущерб альянсу.

Выход США из НАТО по решению избранного президента Дональда Трампа, который вступит в должность уже завтра, скорее всего, повлечет юридические разборки, пишет политолог, эксперт в сфере обороны Майкл Пек в статье для Business Insider.

Дебаты о возможном выходе США из НАТО при президентстве Трампа освещают сложное взаимодействие между ветвями власти США и юридическую неопределенность относительно полномочий президента во внешней политике. Хотя Трамп в частном порядке высказывал возможность такого шага, законодательные и судебные преграды, а также потенциальные последствия для глобальной безопасности ставят под сомнение его способность реализовать это решение.

Юридическая неопределенность

Конгресс принял раздел 1250A в 2020 году, который запрещает президенту односторонне вывести США из НАТО без согласования с Конгрессом или двумя третями Сената. Это положение подчеркивает стремление законодателей сохранить роль США в альянсе, особенно в условиях растущих угроз.

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В то же время Конституция США четко не регулирует процедуру выхода из международных договоров, что создает юридическую серую зону. Прецеденты, в частности решение по делу Youngstown Steel (1952), свидетельствуют, что суды могут пересматривать претензии исполнительной власти на основе действий Конгресса. В этом случае, если Конгресс выразил четкое желание оставаться в НАТО, это может усложнить выход по инициативе президента.

Однако, администрация Трампа опиралась на другой прецедент - выход администрации Джимми Картера из договора о взаимной обороне с Тайванем. Верховный суд тогда отказался вмешиваться, признав этот вопрос политическим, а не юридическим. Подобный подход может быть применен и к НАТО.

Последствия выхода США из НАТО

Выход США из НАТО может иметь серьезные геополитические последствия, в частности:

Ослабление коллективной обороны . НАТО, созданное для защиты Европы от советской агрессии, в значительной степени зависит от американской военной мощи. Уменьшение роли США может подорвать доверие к альянсу.

. НАТО, созданное для защиты Европы от советской агрессии, в значительной степени зависит от американской военной мощи. Уменьшение роли США может подорвать доверие к альянсу. Рост влияния России. Отсутствие американского лидерства в НАТО может предоставить Кремлю дополнительные возможности для усиления своего влияния в Европе.

Отсутствие американского лидерства в НАТО может предоставить Кремлю дополнительные возможности для усиления своего влияния в Европе. Дезорганизация альянса. Даже без официального выхода США Трамп мог бы минимизировать участие страны в учениях или уменьшить роль американских офицеров в структурах НАТО, что подорвало бы его функциональность.

Министерство юстиции Трампа в 2020 году заявило, что выход из договора является исключительным полномочием президента, которое не может быть ограничено Конгрессом. Такой аргумент базируется на широком толковании исполнительных полномочий во внешней политике.

Однако этот подход не является однозначным. Как отмечает Карен Сокол из Исследовательской службы Конгресса, суды могут отвергнуть эту претензию, учитывая, что Конституция предусматривает совместную роль президента и Сената в ратификации договоров.

Независимо от юридических результатов, даже частичное отступление США может нанести ущерб альянсу. Даже уменьшение участия США в НАТО может подтолкнуть других членов к сомнениям относительно целесообразности их взносов в коллективную оборону.

Трамп и НАТО

Ранее УНИАН сообщал, что Дональд Трамп заговорил о выходе США из НАТО. В СМИ уже пишут, что в Европе возникли опасения такого сценария. Там переживают, что Трамп таки выведет США из НАТО и развалит Альянс. Однако также есть мнения, что Трамп просто блефует, стремясь заставить европейцев больше вкладываться в собственную оборону.

При этом единолично такое решение президент США принимать не может. Так что, если Трамп победит и захочет официально отозвать участие США в НАТО, ему придется ждать промежуточных выборов в Сенат и Конгресс.

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