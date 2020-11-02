В момент аварии в поезде был только машинист, который не пострадал.

В Роттердаме поезд метро выехал за ограждение и завис на скульптуре «Хвосты китов».

Об этом сообщает Dutch News.

Инцидент произошел на конечной остановке в городе Спейкениссе. В момент аварии в поезде был только машинист, который не пострадал. Вагон завис на скульптуре на высоте около десяти метров.

Сообщается, что авария произошла около полуночи - звук разбудил людей, живущих в соседних домах.

Читайте такжеВ Нью-Йорке сошел с рельсов поезд метро

Компания-оператор начала проводить операцию по безопасному возвращению состава на станцию.

Упомянутая скульптура «Хвосты Китов» сделана из полиэстера, ее установили в водоеме еще в 2002 году.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН