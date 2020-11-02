В Роттердаме поезд метро выехал за ограждение и завис на скульптуре «Хвосты китов».
Об этом сообщает Dutch News.
Инцидент произошел на конечной остановке в городе Спейкениссе. В момент аварии в поезде был только машинист, который не пострадал. Вагон завис на скульптуре на высоте около десяти метров.
Сообщается, что авария произошла около полуночи - звук разбудил людей, живущих в соседних домах.
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Компания-оператор начала проводить операцию по безопасному возвращению состава на станцию.
Упомянутая скульптура «Хвосты Китов» сделана из полиэстера, ее установили в водоеме еще в 2002 году.
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